Войти
24.01.2019
Российская газета

Турция реанимирует американские танки M60

492
0
0
Танк М60
Танк М60.
Источник изображения: U.S. Government / wikimedia.org

Вооруженные силы Турции решили не списывать со службы американские танки М60, а модернизировать их. Несмотря на почтенный возраст этой боевой машины, военные эксперты пришли к выводу, что ее еще можно использовать, если усовершенствовать отдельные компоненты до современного уровня.

Как сообщает "Популярная механика", в свое время Турция закупила около тысячи таких танков в различных модификациях. Однако разработаны они были еще в 1959 году, а серийное производство закончилось в 1987-м. В классическом варианте M60 вооружен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами калибров 12,7 и 7,62 миллиметра, мощность двигателя - 750 лошадиных сил.

Поставлена задача довести отдельные характеристики до уровня современных танков, таких как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и российский Т-90. Понятно, что конкурентом им обновленный M60 не станет, но для решения задач регионального масштаба этого и не надо.

Модернизация предусматривает установку цифровой системы управления огнем, двигателя мощностью 1200 "лошадей", противокумулятивных решеток на башню и экранов, защищающих ходовую часть. Будет усилено и вооружение боевой машины, на командирской башенке появился 25-миллиметровая пушка, дополнительный пулемет или 40-миллиметровый гранатомет. Также будет расширен ассортимент 120-миллиметровых снарядов.

Отмечается, что модернизация проводится в том числе с учетом опыта сирийской кампании, живучесть танков оказалась не на высоте. Рассматривается вариант оснащения этих боевых машин комплексами активной защиты.


 Алексей Иванов

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
М-60
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
29.01.2018
Не дождетесь
11.09.2017
Семь лучших танков современности
07.08.2017
Почему невозможно отказаться от танков
15.08.2012
Символ боевой мощи
21.12.2009
Модернизация основных боевых танков для расширения их боевых возможностей в условиях населенных пунктов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна