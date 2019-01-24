Турция реанимирует американские танки M60
Вооруженные силы Турции решили не списывать со службы американские танки М60, а модернизировать их. Несмотря на почтенный возраст этой боевой машины, военные эксперты пришли к выводу, что ее еще можно использовать, если усовершенствовать отдельные компоненты до современного уровня.
Как сообщает "Популярная механика", в свое время Турция закупила около тысячи таких танков в различных модификациях. Однако разработаны они были еще в 1959 году, а серийное производство закончилось в 1987-м. В классическом варианте M60 вооружен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами калибров 12,7 и 7,62 миллиметра, мощность двигателя - 750 лошадиных сил.
Поставлена задача довести отдельные характеристики до уровня современных танков, таких как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и российский Т-90. Понятно, что конкурентом им обновленный M60 не станет, но для решения задач регионального масштаба этого и не надо.
Модернизация предусматривает установку цифровой системы управления огнем, двигателя мощностью 1200 "лошадей", противокумулятивных решеток на башню и экранов, защищающих ходовую часть. Будет усилено и вооружение боевой машины, на командирской башенке появился 25-миллиметровая пушка, дополнительный пулемет или 40-миллиметровый гранатомет. Также будет расширен ассортимент 120-миллиметровых снарядов.
Отмечается, что модернизация проводится в том числе с учетом опыта сирийской кампании, живучесть танков оказалась не на высоте. Рассматривается вариант оснащения этих боевых машин комплексами активной защиты.
Алексей Иванов
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