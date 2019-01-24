Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети
Российский боевой беспилотник С-70 "Охотник" впервые засветился в Сети. Во всяком случае источники, разместившие фотографию новейшего БПЛА, утверждают, что это именно он.
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Крылатая машина со специальными датчиками на фюзеляже, выполненная по схеме "летающее крыло", запечатлена на одном из аэродромов. Ранее объявлялось о первой выкатке этого боевого летального аппарата.
Также сообщалось, что в настоящее время осуществляется подготовка к первому испытательному полету.
По обнародованной ранее информации, С-70 "Охотник" будет обладать радиолокационной малозаметностью и весить около 20 тонн. Он сможет применять различное высокоточное оружие. Максимальная скорость полета будет превышать 1000 км/ч. "Охотник" получит возможность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты.
В настоящее время в программе испытаний нового БПЛА задействован один из перспективных истребителей Су-57.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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