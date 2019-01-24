Первое фото ударного беспилотника С-70 "Охотник" появилось в Сети

Российский боевой беспилотник С-70 "Охотник" впервые засветился в Сети. Во всяком случае источники, разместившие фотографию новейшего БПЛА, утверждают, что это именно он.

Крылатая машина со специальными датчиками на фюзеляже, выполненная по схеме "летающее крыло", запечатлена на одном из аэродромов. Ранее объявлялось о первой выкатке этого боевого летального аппарата.

Также сообщалось, что в настоящее время осуществляется подготовка к первому испытательному полету.

По обнародованной ранее информации, С-70 "Охотник" будет обладать радиолокационной малозаметностью и весить около 20 тонн. Он сможет применять различное высокоточное оружие. Максимальная скорость полета будет превышать 1000 км/ч. "Охотник" получит возможность длительное время находиться в воздухе и совершать дальние перелеты.

В настоящее время в программе испытаний нового БПЛА задействован один из перспективных истребителей Су-57.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев