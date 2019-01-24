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24.01.2019
Известия.ru

Российская армия лишилась 135 тыс. призывников из-за ожирения

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Призывники. Архивное фото
Призывники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Ежегодно около 135 тыс. призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания. Об этом в среду, 23 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Дети — тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, — наш сегодняшний день. Мы не лидеры среди стран, есть страны, где гораздо более выраженная тенденция, но это тоже основания для действий", — сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме, передает "РИА Новости".

Она пояснила, что диабет также может быть вызван неправильным питанием. При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания и постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, добавила глава Роспотребнадзора.

В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.

 

23.01.2019
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2 комментария
№1
24.01.2019 07:54
Цитата, q
При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания

В школах отменили бесплатные завтраки и обеды, (бесплатно только для детей из мало обеспеченных семей), в колледжах давно все питание платное.

На детей у государства денег нет, есть только на содержание огромной армии зажравшихся вороватых чиновников.
При том, что на чиновников тратят больше чем на образование и медицину вместе взятые.
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№2
24.01.2019 08:36
Это глупо...Если человек не может по состоянию здоровья служить в спецназе,это не повод считать человека никчемным...Есть места службы,где наличие идеального здоровья возможно,но не обязательно...Вы посмотрите на те же ГАИ,там полно толстяков и никого это не смущает...Служба где то на стационарных радарах тоже не требует физической подготовки Рэмбо...В армии есть служба охраны,там тоже могут служить даже старики...Задача часового поднять тревогу,в случае нападения,а победить напавших в одиночку он все равно не сможет...В той же Швеции нет понятия БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК...есть понятие ВРЕМЕННО ЗДОРОВЫЙ...В тех же США требования по здоровью значительно снижены по сравнению с РФ...В спецвойска конечно и там отбор по здоровью,но армия состоит не только из спецназа
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