Российская армия лишилась 135 тыс. призывников из-за ожирения

Ежегодно около 135 тыс. призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания. Об этом в среду, 23 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Дети — тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, — наш сегодняшний день. Мы не лидеры среди стран, есть страны, где гораздо более выраженная тенденция, но это тоже основания для действий", — сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме, передает "РИА Новости".

Она пояснила, что диабет также может быть вызван неправильным питанием. При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания и постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, добавила глава Роспотребнадзора.

В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.