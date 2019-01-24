Российская армия лишилась 135 тыс. призывников из-за ожирения
Ежегодно около 135 тыс. призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания. Об этом в среду, 23 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Дети — тоже тренд, дети, страдающие сахарным диабетом, — наш сегодняшний день. Мы не лидеры среди стран, есть страны, где гораздо более выраженная тенденция, но это тоже основания для действий", — сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме, передает "РИА Новости".
Она пояснила, что диабет также может быть вызван неправильным питанием. При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания и постепенно статистика по количеству россиян, страдающих ожирением, будет снижаться, добавила глава Роспотребнадзора.
В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.
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При этом сейчас власти активно занимаются проблемами нездорового питания
В школах отменили бесплатные завтраки и обеды, (бесплатно только для детей из мало обеспеченных семей), в колледжах давно все питание платное.
На детей у государства денег нет, есть только на содержание огромной армии зажравшихся вороватых чиновников.
При том, что на чиновников тратят больше чем на образование и медицину вместе взятые.