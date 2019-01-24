Хотят в космос: в ЕС задумались о новых вооруженных силах

В ЕС задумались о создании своих космических сил

В Евросоюзе заявили о необходимости задуматься над созданием собственных космических сил - в среднесрочной или долгосрочной перспективе. При этом в Европейском оборонном агентстве отметили, что такие вопросы еще не выносились на обсуждение в сообществе. На данный момент у ЕС нет даже постоянных наземных сил общего подчинения.

Евросоюз должен задуматься о создании собственных космических сил, заявила еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбету Бьенковска (Польша) во время выступления на круглом столе в Европейском космическом агентстве.

"Некоторые страны-члены обсуждают сейчас пути укрепления своей оборонной доктрины за счет космического измерения. Они говорят о космических силах. То, что становится реальностью на национальном уровне, возможно, должно стать реальностью и на европейском уровне. Нам необходимо обсудить вопрос [создания] Европейских космических сил в среднесрочной или долгосрочной перспективе", - приводит ее слова брюссельский онлайн-портал EUobserver.

Там указали, что еврокомиссар не обозначила конкретные страны, о которых идет речь.

В то же время в Европейском оборонном агентстве планы по созданию космических сил и обсуждение такого рода вопросов опровергли.

Исполнительный директор агентства Жорж Домек отметил, что к данному моменту с подобной инициативой не выступала еще ни одна из стран ЕС, пишет ФАН.

На сегодняшний день у Евросоюза нет даже действующих постоянных наземных сил общего подчинения. Все вооруженные силы государств ЕС находятся только в их национальном подчинении. При этом в случае с государствами, входящими в состав НАТО, ВС могут передаваться для операций альянса под командование его международных штабных структур.

В конце 2017 года Евросоюз объявлял о создании собственной военной программы - Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (Permanent Structured cooperation, PESCO). Впрочем, эта программа направлена не на создание общих вооруженных сил, а на совместную разработку, производство и в перспективе продажу новых видов военной техники. На данный момент в эту программу входят 34 проекта, в частности, в сфере космических коммуникаций.

В последнее время вопросы космической безопасности поднимаются все чаще. 18 января Пентагон опубликовал новый обзорный доклад по стратегии США в области противоракетной обороны (ПРО), содержащий планы по совершенствованию американской системы.

В документе было указано, что Пентагон собирается вновь рассмотреть возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе.

"В бюджете на предстоящий финансовый год будут учитываться инвестиции в космический уровень противоракетной обороны. Это новая технология. В конечном счете, это будет очень, очень большая часть нашей обороны", - подчеркнул президент США Дональд Трамп.

В докладе отметили, что в ближайшее время минобороны США снова изучит концепции и технологии обороны с размещением их в космосе, после чего даст оценку технологическому и операционному потенциалу таких действий. В Пентагоне уверены, что размещение систем обнаружения в космосе способствует противодействию гиперзвуковым ракетам.

Создание космического компонента системы противоракетной обороны США рассчитывают завершить к концу 2020 годов, уточнил заместитель министра обороны страны Джон Руд по поводу публикации нового обзорного доклада по политике в области ПРО.

"Эксперименты - в начале 2020-х годов, думаю, в состоянии готовности систему (можно будет увидеть) в середине и во второй половине 2020-х годов", - предположил он в ходе брифинга, текст которого представлен на сайте Пентагона.

Как отметил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, на создание Космических сил США из американского бюджета может уйти до $10 млрд. "Сумма может быть меньше $5 млрд, может быть", - признал замминистра обороны США в интервью газете The Hill.

В то же время он отметил, что $10 млрд - это максимальная сумма, которую Вашингтон может выделить на создание таких войск.

Замминистра обороны США Майкл Гриффин сообщил, что американская сторона начнет работы по размещению элементов противоракетной обороны в космосе уже в 2019 году. Гриффин уверен, что цена космического компонента системы ПРО "будет приемлемой". Он подтвердил, что расходы заложат в проект бюджета на следующий год, который представят в феврале.

Говоря о возможном размещении в космосе перехватчиков, Гриффин обратил внимание, что этот вопрос будет рассматриваться в отдельном исследовании, касающемся, в том числе, эффективности и стоимости развертывания таких систем. Сроки проведения этого исследования он не обозначил.

В связи с такими планами США в МИД РФ заявили, что представленный Пентагоном доклад по противоракетной обороне, по сути, открывает возможность для размещения в космосе ударных средств ПРО. В ведомстве считают, что "реализация этих замыслов неизбежно приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности".

Лидия Мисник