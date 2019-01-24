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24.01.2019
Военное обозрение

Истребители ВВС Нидерландов будут летать на биотопливе

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Боевая авиация Военно-воздушных сил Нидерландов полностью перейдет на биотопливо. О планах постепенной замены авиационного керосина на биотопливо заявили в Минобороны страны, пишет интернет издание "Nplus1".

Источник изображения: Ministerie van Defensie

Как сообщает издание, в военном ведомстве Нидерландов принято решение перевести всю военную авиацию страны в ближайшем будущем на полеты на биотопливе. В настоящее время военные уже начали закупку биотоплива для истребителей F-16 Fighting Falcon, базирующихся на авиабазе в Леувардене, поставлено уже около 400 тысяч литров биотоплива, произведенного американской компанией World Energy из кухонных жиров. С середины января, все F-16, приписанные к этой авиабазе, летают на смеси, составленной из 5% биотоплива и 95% авиационного керосина. Решение о переводе истребителей на топливную смесь было принято по итогам испытаний, проведенных в 2018 году.

Командование ВВС страны считает, что переход истребителей на биотопливо, позволит значительно сократить расходы на авиакеросин, а также снизит объемы выбросов углекислого газа, основного фактора глобального потепления. В дальнейшем доля биотоплива в топливной смеси самолетов будет увеличиваться, достигнув к 2030 году, по планам Минобороны Нидерландов, 20%, а к 2050 - 70%.

Ранее стало известно, что постепенным переводом всех кораблей и военных самолетов на биотопливо занимаются и в США.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Нидерланды
США
Продукция
F-16
Проекты
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