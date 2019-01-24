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24.01.2019
Военное обозрение

Столтенберг пообещал Грузии усилить присутствие НАТО в Чёрном море

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В связи с усилением военного присутствия России в акватории Черного моря, Североатлантический альянс принял решение нарастить сотрудничество с Военно-морскими силами Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник изображения: http://www.newsfiber.com

Генсек НАТО провел в среду в штаб-квартире альянса встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, по итогам которой заявил об озабоченности НАТО усилением военного присутствия России в акватории Черного моря. Столтенберг сообщил Зурабишвили, что НАТО разделяет опасения Тбилиси в связи с "российской агрессией" и пообещал активизировать присутствие сил альянса в акватории Черного моря, тем самым усилить взаимодействие между Военно-морскими силами Грузии и НАТО. Кроме этого, генсек пообещал проведение совместных тренировок с силами береговой охраны Грузии.

Также Столтенберг анонсировал проведение очередных военных маневров сил альянса на территории Грузии, которые пройдут в марте этого года. По его словам, в масштабных учениях будут участвовать военные из 17 стран-союзников НАТО.

Учения пошлют миру сигнал об усилении сотрудничества Грузии и альянса

- заявил Столтенберг.

Грузия с 2008 года пытается стать членом альянса. В 2014 году альянс утвердил пакет мер, который будет содействовать членству страны в НАТО. В рамках именно этого пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Грузия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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