ВВС Индии захотели избавиться от МиГ-21

ВВС Индии устремили пристальный взгляд на проблему, связанную с количеством боевых истребителей на вооружении. На данный момент в состав IAF (Indian Air Force) входят 32 эскадрильи истребителей, однако, чтобы Индия была полностью готова к войне на два фронта (а именно так задачи ставят в самой Индии), их количество должно составлять 42, сообщает Indian Defence News.

Источник изображения: IAF

Согласно информации, находящейся в свободном доступе, в настоящее время IAF имеет 11 эскадрилий Су-30МКИ, по три эскадрильи МиГ-29 и Mirage 2000, по шесть эскадрилий Jaguar и МиГ-21, а также несколько других авиаподразделений (включая авиаподразделения на основе МиГ-27).

ВВС Индии ожидают, что в каждой боевой эскадрильи будет 18 полностью функциональных истребителей и 2 тренировочных. Это значительно больше, чем в эскадрильях истребителей МиГ старых поколений.

IAF (ВВС Индии) уже создали новую эскадрилью истребителей Tejas, однако 9 самолетов этого подразделения не были допущены к полетам.

В ближайшие пять лет ВВС Индии планируют вывести из эксплуатации все эскадрильи истребителей МиГ-21 и две эскадрильи МиГ-27. При этом избавиться от МиГ-21 - приоритет.

Также в ближайшие годы предполагается пополнение эскадрилий истребителями Rafale, LCA Tejas и Су-30МКИ.

Ранее сообщалось, что Индия проявляет интерес к истребителям пятого поколения F-35 Lightning 2, однако позже главнокомандующий ВВС Индии заявил, что запрос на поставку этих самолетов не был сделан, в том числе и по вопросу сложности логистики и дороговизны обслуживания.

Индия рассмотрит две отдельные программы - первая для одномоторных истребителей, в которой будут конкурировать F-16 и Gripen, вторая для двухмоторных, в которой будут конкурировать F/A-18 и Rafale.