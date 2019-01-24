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24.01.2019
Интерфакс-АВН

ДОСААФ до конца года создаст кружки робототехники во всех субъектах РФ

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Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник"
Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание секций робототехники на базе региональных отделений Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) - одна из приоритетных задач 2019 года, заявил председатель оборонной организации генерал-полковник Александр Колмаков.

"Создание секций робототехники во всех субъектах Российской Федерации - один из серьезных и приоритетных проектов в 2019 году. Они будут направлены на подготовку будущих кадров для научно-промышленного комплекса страны", - сказал А.Колмаков, которого цитирует пресс-служба ДОСААФ.

По словам генерала, для решения этой задачи в аппарате Центрального совета ДОСААФ будет создан отдел инновационной техники, который и займется разработкой методологии и стратегии развития этого направления.

ДОСААФ, сказал А.Колмаков, будет сотрудничать с ведущими научно-исследовательскими институтами, профильными вузами и предприятиями, в том числе, из оборонно-промышленного комплекса.

"Благодаря этому взаимодействию в качестве руководителей кружков и научных консультантов на добровольной основе выступят студенты высших учебных заведений, а также ведущие эксперты и специалисты в области робототехники", - отметил председатель ДОСААФ.

ДОСААФ - одна из старейших общественно-государственных организаций страны. Она ведёт историю с 1927 года, когда было образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР. В рядах общества выросли выдающиеся спортсмены, прославленные авиаконструкторы, известные летчики-испытатели, парашютисты и космонавты.

ДОСААФ России выполняет следующие государственные задачи: военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка их по военно-учётным специальностям, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, обучение навыкам работы с транспортной техникой, подготовка специалистов массовых технических профессий.

23.01.2019
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