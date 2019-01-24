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24.01.2019
Интерфакс-АВН

Стратегия развития ракетно-космической отрасли должна быть актуализирована до февраля - Борисов

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Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Горки. 23 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Стратегия развития ракетно-космической отрасли должна быть уточнена, но основные ее положения останутся неизменными, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я абсолютно согласен, что стратегия не меняется ни через год, ни через два, это долгосрочный программный документ. Тем не менее с учетом реально сложившейся ситуации в корпорации (Роскосмос, - "ИФ") президентом дано поручение в феврале уточнить основы политики космической деятельности, что, по сути дела, может повлечь, я бы назвал это, актуализацией основных положений стратегии развитии этой отрасли на длительный период", - сказал Ю.Борисов журналистам по итогам совещания у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, но основные элементы стратегии не будут подвергнуты сомнению. В том числе, обеспечение космической группировки в интересах оборонной безопасности, это коммерциализация космических услуг: наращивание космической гражданской группировки: связные спутники, спутники дистанционного зондирования Земли, метеоспутники и прочие услуги; планомерное развитие пилотируемой программы и оказание услуг на внешнем рынке, а также будущее создание тяжелой ракеты и сверхтяжелого комплекса с необходимой инфраструктурой.

"Вот эти основные элементы этой стратегии не подвергаются сомнению", - сказал вице-премьер.

23.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
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