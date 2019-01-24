Пять эффективных способов уничтожения авианосцев

Атака на авианосец - так эту атаку увидел американский художник.

Существует немало способов уничтожения авианосцев — например, с помощью торпед или баллистических ракет. Но есть и другие варианты. Американский эксперт Роберт Фарлей в статье для журнала The National Interest рассказал о пяти возможных угрозах, с которыми конструкторам огромных боевых кораблей придется столкнуться в будущем.

Подводные беспилотники

Подводные лодки уже давно представляют смертельную угрозу для авианосцев. Во время холодной войны ВМС США рассматривали советские субмарины как критическую проблему.

Подводный беспилотник "Посейдон". Источник: https://www.youtube.com/

Впрочем, с развитием противолодочных средств выход на боевую позицию для командира субмарины будет связан с большим риском — высока вероятность, что подлодку уничтожат сопровождающие авианосец корабли. Поиск путей отступления после стрельбы также представляет большую сложность.

Беспилотные подводные лодки решают сразу несколько проблем: они могут долго ждать на вероятных путях подхода авианосца и сразу атаковать, как только его обнаружат, не заботясь о возможности отхода. Такие роботы, действующие автономно, наверняка смогут доставить много проблем авианосцам.

Кибератака

Авианосцы оборудованы чрезвычайно сложными системами управления и связи, которые обслуживают не только сам авианосец, но и корабли группы сопровождения и авиагруппу. Возможности цифровых систем новейших авианосцев USS Gerald R. Ford еще выше.

Хотя все каналы связи хорошо защищены, вряд ли они «непроницаемы». Возможно, противник попытается нарушить их работу, поставив под угрозу боеспособность корабля.

Как минимум судно могут просто ослепить, сделав невозможной работу палубной авиации. Также хакеры смогут установить местонахождение авианосца, делая его уязвимым для атак противника. Еще один вариант — отключение оборонительных систем авианосца.

Дроны

Идея использования беспилотников не нова. С одной стороны, крылатые ракеты — это те же беспилотники-камикадзе. С другой, еще с 1940-х годов самолеты применялись для атак кораблей. Впрочем, использовать современные пилотируемые самолеты для тарана авианосца совершенно неэффективно — сегодняшние средства ПВО обрекают подобные попытки на провал.

Источник: DARPA

А вот автономные беспилотники, способные использовать как ракеты, так и сами становиться оружием, в большом количестве смогут подавлять сети ПВО, не заботясь о своем «выживании».

Гиперзвуковое оружие

Китай, Россия и США уделяют большое внимание созданию гиперзвукового оружия. Перехват подобных боеголовок — чрезвычайно трудная задача для современных систем ПВО. Кинетической энергии гиперзвуковой боеголовки хватит, чтобы нанести значительный ущерб, а то и вовсе разрушить авианосец.

К тому же применение гиперзвукового оружия, а не баллистических ракет с ядерными боеголовками более приемлемо с политической точки зрения.

Удар с орбиты

Из-за огромных размеров авианосец не получится сделать невидимым для радаров, как, например, эсминец. Зато этот корабль может похвастаться высокой мобильностью. Не всегда после его обнаружения звено, например, бомбардировщиков, вылетевшее на перехват, сможет отыскать авианосец.

Оружие на орбите. Источник: tehnowar.ru

Кинетическое оружие, размещенное на орбите, сможет без труда решить эту проблему. Например, система, получившая название «Жезлы Бога». По замыслу, на орбиту будут выведены аппараты, вооруженные вольфрамовыми стержнями длиной менее метра и весом 18 килограммов.

После запуска такие стержни разгоняются до более чем 2,5 километра в секунду и спустя несколько минут поражают цель в любом уголке планеты. Кинетическая энергия по воздействию равняется эффекту от небольшой ядерной боеголовки, но без радиации. Перехватить такой стержень практически невозможно.