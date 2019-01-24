В Китае рассказали о летающем "жалящем скорпионе" для бойцов спецназа

В китайской прессе появились материалы о применении весьма оригинальных летательных аппаратов бойцами спецназа вооружённых сил НОАК (Народно-освободительная армия Китая). Речь идёт о винтокрылой машине открытого типа, которая несёт на себе не только двоих спецназовцев и пилота, но и ракетное вооружение.

Источник изображения: topwar.ru

В сообщениях говорится, что шум от винта во время полёта очень мал. Воздушный аппарат, название которого в переводе с китайского звучит как "Жалящий скорпион", способен наносить ракетные удары по целям на земле. При этом спецназовцы имеют возможность десантирования, в то время как пилот продолжает полёт. После выполнения десантом боевой задачи пилот, как заявлено, снижается для того, чтобы забрать участников боя на борт "жалящего скорпиона".

Что известно о характеристиках этого летательного аппарата?

Максимальная взлётная масса – 560 кг, максимальная скорость – 185 км/ч. Скорость набора высота – около 6 м/с. Минимальная длина разбега – 20 м ("скорпион не имеет возможности осуществлять вертикальный взлёт). Практический потолок – 3,8 км. Дальность полёта – до 600 км. При этом в воздухе китайский "скорпион" может находиться не более 5 часов.

Из материалов в китайской прессе:

Такие показатели отлично подходят под требования для выполнения специальных операций. Такой вариант вооружения выводит спецназ НОАК на значительный шаг вперёд.

Во время полёта на относительно низкой высоте у спецназовцев имеется возможность применения стрелкового оружия по живой силе и ручных гранатомётов по бронетехнике противника.

Источник изображения: topwar.ru

При этом китайские эксперты признают, что военнослужащие подвергаются повышенному риску во время полёта. На относительно низких высотах полёта "скорпиона" противник может применить автоматическое стрелковое оружие (или снайперское) по пилоту, что может привести к потере как машины, так и бойцов.