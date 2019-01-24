Минобороны: с Капустиного Яра запускали на дальность более 500 км лишь МБР

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский опроверг заявления Вашингтона о запуске с этого полигона ракет 9М729

КУБИНКА /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) запускались с Капустиного Яра на дальность более 500 км. Об этом сообщил в среду на брифинге начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Матвеевский напомнил, что, по мнению США, с Капустиного Яра "якобы осуществлялись пуски ракет 9М729".

По его словам, с этого полигона за период с 2008 по 2014 год проведено более 100 пусков ракет различного назначения. "При этом все пуски ракет класса "земля - земля" проводились на дальность не превышающую ограничения, предусмотренные Договором о РСМД. Исключения составляют только пуски ракетных средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись Соединенным Штатам Америки в рамках соглашения от 1982 года", - сказал он.

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Разработана в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещена более мощная боевая часть и новый комплекс управления для повышения точности поражения. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов.

США утверждают, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД и требуют уничтожить эти ракеты, угрожая выходом из договора.