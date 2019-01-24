Войти
24.01.2019
ТАСС

Минобороны: с Капустиного Яра запускали на дальность более 500 км лишь МБР

579
0
0
Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск ракеты ОТРК Искандер-М. 5 марта 2018
Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск ракеты ОТРК Искандер-М. 5 марта 2018.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский опроверг заявления Вашингтона о запуске с этого полигона ракет 9М729

КУБИНКА /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) запускались с Капустиного Яра на дальность более 500 км. Об этом сообщил в среду на брифинге начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Матвеевский напомнил, что, по мнению США, с Капустиного Яра "якобы осуществлялись пуски ракет 9М729".

По его словам, с этого полигона за период с 2008 по 2014 год проведено более 100 пусков ракет различного назначения. "При этом все пуски ракет класса "земля - земля" проводились на дальность не превышающую ограничения, предусмотренные Договором о РСМД. Исключения составляют только пуски ракетных средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись Соединенным Штатам Америки в рамках соглашения от 1982 года", - сказал он.

Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Разработана в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещена более мощная боевая часть и новый комплекс управления для повышения точности поражения. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов.

США утверждают, что дальность ракеты 9М729 превышает ограничение в 500 км, установленное ДРСМД и требуют уничтожить эти ракеты, угрожая выходом из договора.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Новатор ОКБ
Проекты
РСМД
Похожие новости
24.01.2019
Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729
10.12.2018
Крылья войны: как ракета разрушила ДРСМД
22.10.2018
Выход США из ДРСМД ознаменует новый виток гонки вооружений с включением в неё КНР, Пакистана и Индии - академик Арбатов
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
20.02.2017
Якобы развернута, будто бы нарушила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна