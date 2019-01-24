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24.01.2019
ТАСС

Власти Рязанской области разрабатывают комплексный проект развития военного туризма

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Военнослужащие ВДВ. Архивное фото
Военнослужащие ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Варвара Гертье

Губернатор региона Николай Любимов сообщил, что Минобороны передало для показа 12 единиц техники

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рязанская область намерена реализовать проект по развитию в регионе военного туризма с показом спецтехники и размещением гостей на территории оздоровительного парка. Об этом сообщил ТАСС губернатор Николай Любимов, который ранее неоднократно заявлял о намерении использовать бренд "Рязань - столица ВДВ" для развития туризма в регионе.

"Есть площадка, которую мы намерены развивать. Минобороны передало 12 единиц техники для показа - артиллерийское вооружение, ряд тяжелой техники... Идут переговоры с владельцами земли, которые заинтересованы в участии, есть инфраструктура, гостиница, парк отдыха. Это будет комплексный проект, который не повторяет другие, он станет изюминкой нашего региона", - сказал Любимов.

По его словам, сейчас руководство области обсуждает с Рязанским воздушно-десантным училищем создание военно-патриотического центра, который также призван привлечь туристов. "Ядро этого центра создано, он не такой большой. Там есть уже музей парашюта, музей техники под открытым небом; мы это сделали к столетию училища, которое отмечалось в 2018 году. Мы будем его расширять и дополнять содержанием", - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, в августе 2018 года в ходе Международного форума древних городов в Рязани глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что развитие военно- технического туризма является одним из перспективных направлений для Рязанской области. Он предложил использовать инфраструктуру РВВДКУ для организации турмаршрутов.

23.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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