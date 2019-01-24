Минобороны раскрыло характеристики ракеты 9М729
Крылатая ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает ДРСМД, является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав "Искандер-М", заявил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Минобороны "в рамках добровольной транспарентности" проводит брифинг для иностранных военных атташе, в рамках которого рассказывает о ракете 9М729 комплекса "Искандер-М". Именно эту ракету США считают нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В освещении брифинга принимают участие около 250 журналистов, в том числе более 100 иностранных.
"Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов", – сказал Матвеевский, передает РИА "Новости".
По его словам, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели.
"Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и соответственно размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра", – отметил Матвеевский.
Он подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. "Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора (РСМД). В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", – сказал Матвеевский.
Он также подчеркнул, что максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км и составляет 480 км, что соответствует условиям ДРСМД.
Матвеевский уточнил, что с 2008 по 2014 год "на полигоне проведено более 100 пусков ракет различного назначения. При этом все пуски ракет класса "земля-земля" проводились на дальность, не превышающую ограничения, предусмотренные Договором о РСМД". "Исключения составляют только пуски ракетных средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись США в рамках Соглашения от 1982 года", – сказал он, передает РИА "Новости".
Он добавил, что на Капустином Яре испытываются ракеты различных классов и назначений, для различных видом и родов войск. "Как видите на полигоне испытывается широкий спектр различных изделий, осуществляющих полет в том числе и на дальность, превышающую 500 километров", – добавил начальник ракетных войск и артиллерии. Тем не менее, это не означает, что Россия нарушает условия ДРСМД.
В понедельник Россия заявила США о готовности к "беспрецедентной открытости" по ракете 9М729.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положения ключевого ракетного договора РСМД.
Вашингтон уже объявил, что 2 февраля начнет процесс выхода из договора о РСМД. Вашингтон заявил, что дает России полгода для "подтверждения выполнения договора". При этом Госдеп анонсировал разработку запрещенных договором ракет.
Алина Назарова
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