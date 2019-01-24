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24.01.2019
Российская газета

Модернизированные БРДМ-2М представили в Лаосе

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БРДМ-2М
БРДМ-2М ВС Лаоса.
Источник изображения: Vientiane Times \ youtube.com

Лаосские военные представили несколько модернизированных боевых разведывательных машин БРДМ-2М. Их показали во время торжественного парада, который состоялся в столице государства - Вьентьяне в честь 70-й годовщины со дня основания Народной армии Лаоса.

Об этом пишет портал Janes и добавляет, что технику Лаосу передала Россия в рамках масштабной программы военно-технического сотрудничества между Вьентьяном и Москвой. В отличие от базовой версии, лаосский БРДМ-2М оснащен дизельным двигателем, электрооптической станцией, установленной на задней части башни, а также накладными бронепластинами в различных уязвимых зонах.

"РГ" уже писала о том, что на параде в честь 70-летия Народной армии Лаоса по улицам Вьентьяна прошли и российские танки Т-72Б1 "Белый орел". На параде они проследовали после советских танков ПТ-76 и Т-54Б.

Как сообщает портал Janes, Лаосские вооруженные силы показали также другие орудия, переносные зенитно-ракетные комплексы и самолеты, приобретенные в России или Китае.


 Светлана Цыганкова

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Продукция
БРДМ-2
Т-72
Т-72Б
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