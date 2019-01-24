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24.01.2019
Российская газета

"Шилка" с необычным вооружением замечена в Ираке

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ЗСУ-23-4 Шилка"
ЗСУ-23-4 Шилка".
Источник изображения: rg.ru

В ходе недавней передачи иракской федеральной полиции танков Т-72 и БМП-1 была замечена необычная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка".

Машина, имеющая характерный для сил правопорядка данной страны цвет, отличается вооружением, заменившим штатное. Вместо 23-мм счетверенной автоматической пушки здесь смонтирована спаренная установка ЗУ-23-2 такого же калибра. Также на башне установлены турели для стрельбы из пулеметов с бронещитами.

Данная "Шилка" досталась МВД в наследство от Саддамовской армии. Первые фотографии появились в Сети в 2016 году, когда ее привезли с одного из кладбищ военной техники и после ремонта вернули в строй, передав полиции.

На какое-то время следы этой машины терялись и были даже предположения, что ее потеряли в боях. Но, как оказалось, самоходка "жива", правда, судя по всему, у нее имеются проблемы с вооружением.

Ирак начал получать из Советского Союза ЗСУ-23-4 в первой половине 70-х годов. Всего было поставлено более двух сотен таких машин. Они дополняли имеющиеся в войсках "адские молотилки" - ЗСУ-57-2. "Шилки" активно применялись во время войны с Ираном. Причем очень часто их задействовали во время отражения атак многочисленной иранской пехоты. Также эти самоходки принимали участие в отражении налетов авиации многонациональных сил в 1991 году. Уцелевшие машины сражались против американцев в 2003 году.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Продукция
БМП-1
Т-72
Шилка
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