"Шилка" с необычным вооружением замечена в Ираке
В ходе недавней передачи иракской федеральной полиции танков Т-72 и БМП-1 была замечена необычная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 Шилка".
"РЁРёР»РєР°" СЃ Р—РЎРЈ-23-2 Р·Р°РјРµС‡РµРЅР° РІ РСЂР°РєРµ. Р¤РѕС‚Рѕ: Tactical Cell - https://t.co/rTBugaJcCN pic.twitter.com/Izyzi9YdYB— Komandante (@KomandanteS17) 23 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.
Машина, имеющая характерный для сил правопорядка данной страны цвет, отличается вооружением, заменившим штатное. Вместо 23-мм счетверенной автоматической пушки здесь смонтирована спаренная установка ЗУ-23-2 такого же калибра. Также на башне установлены турели для стрельбы из пулеметов с бронещитами.
Данная "Шилка" досталась МВД в наследство от Саддамовской армии. Первые фотографии появились в Сети в 2016 году, когда ее привезли с одного из кладбищ военной техники и после ремонта вернули в строй, передав полиции.
На какое-то время следы этой машины терялись и были даже предположения, что ее потеряли в боях. Но, как оказалось, самоходка "жива", правда, судя по всему, у нее имеются проблемы с вооружением.
Ирак начал получать из Советского Союза ЗСУ-23-4 в первой половине 70-х годов. Всего было поставлено более двух сотен таких машин. Они дополняли имеющиеся в войсках "адские молотилки" - ЗСУ-57-2. "Шилки" активно применялись во время войны с Ираном. Причем очень часто их задействовали во время отражения атак многочисленной иранской пехоты. Также эти самоходки принимали участие в отражении налетов авиации многонациональных сил в 1991 году. Уцелевшие машины сражались против американцев в 2003 году.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются