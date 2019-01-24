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24.01.2019
Российская газета

Модернизация танка Challenger 2 сделает его опасным противником

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Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: rg.ru

Одной из главных новинок проходящего в Лондоне военно-технического форума International Armor and Vechicle стала презентация модернизированного танка Challenger 2 LEP.

Судя по материалам, появившимся в Сети, машина получила новую башню с усовершенствованной системой управления огнем и более мощной гладкоствольной 120-мм пушкой L55A1.

Это орудие по своим характеристикам превосходит первоначальный вариант, устанавливаемый на танк Leopard 2A7V. Для нее создан более мощный бронебойный подкалиберный снаряд. Сообщается, что боекомплект изолирован от боевого отделения, что значительно повышает безопасность экипажа.

Также по отдельной программе усовершенствований будут предприняты меры по улучшению характеристик подвижности.

Если эти амбициозные планы будут реализованы, то Challenger 2 станет достаточно опасным противником на поле боя.

В целом эту боевую машину нельзя назвать большой удачей разработчиков - в ходе испытания и боевой эксплуатации было выявлено много недостатков. В результате в ограниченном количестве ее приобрели только английская армия и сухопутные войска Омана (но в настоящее время они интенсивно ищут замену этим танкам).

В последнее время предпринимались попытки подтянуть характеристики до современного уровня, однако это больше напоминало какие-то косметические меры.

По мнению военных экспертов, ахиллесовой пятой конструкции стала устаревшая нарезная 120-мм пушка L30E4, не способная применять современные боеприпасы. О необходимости ее замены говорили уже длительное время, но провести столь радикальную модернизацию решили только сейчас.

Впрочем, сейчас уже можно говорить о конце танкостроения Великобритании в целом. Германский Rheinmetall приобрел 55 процентов акций BAE Systems - компании, выпускавшей Challenger 2.



 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Оман
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
955 Борей
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