Модернизация танка Challenger 2 сделает его опасным противником

Одной из главных новинок проходящего в Лондоне военно-технического форума International Armor and Vechicle стала презентация модернизированного танка Challenger 2 LEP.

Very smooth... the Rheinmetall Challenger 2 LEP candidate has the L/55 120 mm smoothbore gun in a brand new turret that fits on Leopard 2 as well. ItвЂ™s fully digitised. Ammo stored in Armoured bins in the bustle. Looks like Challenger 2 has just become the worldвЂ™s best MBT again. pic.twitter.com/1QTGGHMM3H — Nicholas Drummond (@nicholadrummond) 22 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Судя по материалам, появившимся в Сети, машина получила новую башню с усовершенствованной системой управления огнем и более мощной гладкоствольной 120-мм пушкой L55A1.

Это орудие по своим характеристикам превосходит первоначальный вариант, устанавливаемый на танк Leopard 2A7V. Для нее создан более мощный бронебойный подкалиберный снаряд. Сообщается, что боекомплект изолирован от боевого отделения, что значительно повышает безопасность экипажа.

Также по отдельной программе усовершенствований будут предприняты меры по улучшению характеристик подвижности.

Если эти амбициозные планы будут реализованы, то Challenger 2 станет достаточно опасным противником на поле боя.

The new CR2 digital turret - believed to be the first new tank turret in Europe in 20 years - uses the latest grades of armour steel to achieve weight savings and allow for fitment of systems such as APS w/out increasing the overall weight of the tank. 2/ @BritishArmy pic.twitter.com/kDjkSVyCGO — DTR Magazine (@DTRmag) 22 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

В целом эту боевую машину нельзя назвать большой удачей разработчиков - в ходе испытания и боевой эксплуатации было выявлено много недостатков. В результате в ограниченном количестве ее приобрели только английская армия и сухопутные войска Омана (но в настоящее время они интенсивно ищут замену этим танкам).

В последнее время предпринимались попытки подтянуть характеристики до современного уровня, однако это больше напоминало какие-то косметические меры.

По мнению военных экспертов, ахиллесовой пятой конструкции стала устаревшая нарезная 120-мм пушка L30E4, не способная применять современные боеприпасы. О необходимости ее замены говорили уже длительное время, но провести столь радикальную модернизацию решили только сейчас.

Впрочем, сейчас уже можно говорить о конце танкостроения Великобритании в целом. Германский Rheinmetall приобрел 55 процентов акций BAE Systems - компании, выпускавшей Challenger 2.

The new Rheinmetall MBT turret for the Challenger 2 LEP on a recent live fire of the multi-mode DM-11 airburst round. Gun is the L55A1 smoothbore with increased muzzle pressure for greater range and muzzle velocity that is in service on Leopard 2A7V. 1/ pic.twitter.com/g8qJY6AJe6 — DTR Magazine (@DTRmag) 22 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев