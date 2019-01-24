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24.01.2019
РИА Новости

Медведев призвал "Роскосмос" заканчивать с болтовней

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Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу развития "Роскосмоса". 23 января 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

ГОРКИ, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал заканчивать с "прожектерством" в ракетно-космической отрасли.

"Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке", — сказал глава кабмина на совещании о развитии "Роскосмоса".

Он напомнил, что лидерство в этой области имеет стратегическое значение, так как она является элементом обороноспособности страны.

Медведев также отметил, что эта сфера должна быть экономически успешной, что пока не наблюдается. "Не стоит забывать, что космос — это большой рынок, на котором существует реальная конкуренция, и здесь нужно серьезно работать, чтобы на этом рынке остаться", — подчеркнул премьер.

"Роскосмос" просит дополнительное финансирование на строительство космодрома Восточный. Глава кабмина сказал, что скорость реализации проекта трудно назвать приемлемой: из 19 объектов возведено лишь пять.

При этом в минувшем году госкорпорация не использовала около 16 процентов выделенных бюджетных средств, напомнил Медведев.

Он также озвучил, сколько государство планирует потратить в 2019-2021 годах на развитие отрасли в целом. Это более 515 миллиардов рублей.

"По сути, это инвестиции в развитие высокотехнологичных производств и связанных с ними научных и инженерных разработок", — заключил премьер.

23.01.2019
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Россия
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Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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