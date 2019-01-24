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24.01.2019
Военное обозрение

Боевики предприняли наступление в Идлибе

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Генерал-лейтенант Сергей Соломатин, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщил о том, что правительственные войска в зоне Идлиб подверглись атаке со стороны участников бандформирований запрещённой в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Общая численность боевиков составляла около 400 человек.

Боевики также предприняли наступление на позиции сирийских войск рядом с населёнными пунктами Абу-Шарджа и Абу-Духур.

Численность бандгрупп на этих направлениях составила 150-200 человек, они перемещались примерно на двух десятках пикапов, оснащенных крупнокалиберными пулемётами и ЗУ.

Генерал Соломатин сообщил также, что при наступлении в Абу-Духур боевики использовали террориста-смертника на автомобиле. В ходе отражения атаки он был ликвидирован противотанковой управляемой ракетой у переднего края обороны сирийских войск.

Генерал добавил, что террористам удалось прорвать оборону правительственных войск Сирии на 1,5 км вглубь, после чего участники бандформирований были остановлены огнём сирийских военных. Подошедшие резервы САА смогли отбросить боевиков на исходные позиции, тем самым сорвав их атаку.

Правительственные силы САР

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Эти сводки говорят о том, что террористы пытаются реализовать планы по расширению зоны своего контроля в Сирии.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
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