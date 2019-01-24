Южная Корея меняет решение по вертолётам морского патрулирования

Ряд источников в военных кругах Республики Корея сообщил о том, что РК пересмотрит схему сделки по приобретению вертолетов морского патрулирования для ВМС страны. Вместо достигнутой осенью 2018 года договоренности о приобретении 12 вертолетов AW159 Wildcat европейской компании Leonardo, Южная Корея возобновит тендер, участниками которого станут Lockheed Martin и Leonardo.

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Второй шанс для MH-60R Seahawk?

Причиной изменения позиции Южной Кореи является предложение США, поступившее 14 ноября прошлого года после закрытия торгов. США выразили намерение продать Корее вертолеты MH-60R Seahawk по программе Министерства обороны FMS (англ. Foreign Military Sales). В этих условиях Управление программ оборонных закупок РК (англ. Defense Acquisition Program Administration), ранее поставившее задачу приобрести вторую очередь вертолетов морского патрулирования в количестве 12 единиц, рассматривает возможность возобновления тендера, однако в этот раз рассматриваться будут два предложения вместо трех. Источники в Министерстве обороны РК сообщают, что DAPA готовится объявить тендер в ближайшее время в течение первой половины 2019 г.

DAPA таким образом имеет выбор между прямым контрактом с Leonardo (AgustaWestland) на покупку AW159 Wildcat и сделкой с Lockheed Martin (Sikorsky) через программу FMS по приобретению MH-60R Seahawk. По-прежнему можно констатировать, что AW159 Wildcat является фаворитом этого соревнования: в 2016 г. 8 этих вертолетов были поставлены в Южную Корею, и выбор Wildcat для завершения второй очереди приобретения вертолетов имеет существенное преимущество с точки зрения оперативной совместимости.

Окончательное решение может изменить цена вопроса – одним из преимуществ сделки через FMS является, как правило, более низкая стоимость контракта в сравнении с прямой сделкой. Согласно имеющейся информации, США готова продать РК 12 единиц MH-60R Seahawk за 840 млн долл. (950 млрд вон). Примерно такую же стоимость готова предложить Leonardo за AW159 Wildcat – в разное время назывались разные цифры от 400 до 800 млн долл., условия же предыдущего тендера предполагали максимальную стоимость контракта на 12 вертолетов 1,9 млрд долл. За исключением финансовых выгод, сделка по программе FMS имеет мало преимуществ. Южная Корея имеет негативный опыт приобретения истребителей F-35 через систему FMS, в случае с которыми имелись нарушения сроков поставки американской стороной, а попытки РК получить компенсацию остались безуспешными.