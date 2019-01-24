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24.01.2019
Военное обозрение

Испытания экспериментальной гаубицы армии США

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Армия США опубликовала кадры пробной стрельбы из экспериментальной 155-миллиметровой гаубицы Brutus, сообщает Defence Blog. Орудие устанавливается на полноприводный трехосный грузовик FMTV, относящийся к семейству средних тактических машин.

Источник изображения: Defence Blog

Гаубица была представлена во время артиллерийской демонстрации на базе Льюис-Маккорд, Вашингтон.

Американские военнослужащие отмечают, что Brutus разрабатывался на основе опыта, полученного во время боевых действий в Сирии и Ираке.

Для стрельбы из гаубицы могут быть применены различные боеприпасы против защищенных и незащищенных целей. Орудие способно создать препятствие для мобильности подразделений противника, блокировать маневры бронетанковых сил врага.

На данный момент никаких дополнительных данных об экспериментальной гаубице "Brutus" ("Брут") нет, но отмечается, что ВС США заинтересованы в новых, более мобильных и легких, артиллерийских орудиях, которые будут способны заменить буксируемые гаубицы M119 и M777, находящиеся на вооружение американских сухопутных войск и морской пехоты.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Ирак
Сирия
США
Компании
M777
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1 комментарий
№1
24.01.2019 09:44
,,И ты, Брут!" - будут восклицать расчеты французских ,,Цезарей" под ударом американцев!
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