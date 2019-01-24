Командир отказал офицеру ВМФ в праве увольняться со службы с кортиком

Высоким судебным инстанциям России пришлось в очередной раз вмешиваться в конфликт, связанный с правилами владения холодным оружием, пишет Российская газета.

Источник изображения: Парламентская газета, https://www.pnp.ru

На этот раз спор разгорелся на Северном флоте: уволенный со службы по состоянию здоровья капитан третьего ранга Сергей Рыбак обратился к командиру части с просьбой выдать ему аттестат на кортик, который, по сути, является холодным клинковым оружием. Тот отказал офицеру.

Рыбак получил кортик 10 лет назад по окончании училища с правом пожизненного хранения и ношения с военной формой. Однако командир заявил, что не вправе распоряжаться государственным имуществом.

Сергей решил оспорить отказ в суде и выиграл его. Тогда командир направил кассационную жалобу в вышестоящий суд. Так дело дошло до Верховного суда. Военная коллегия усмотрела неточности в деле и направила его на новое рассмотрение судом первой инстанции в новом составе.

Ситуация действительно странная: если бы Рыбак не обратился к командиру части, то никто бы этот вопрос не поднимал, поскольку все офицеры увольняются с кортиками. Но, с другой стороны, командир формально прав – не он выдавал и не ему этот кортик кому-то дарить. Выдача этого холодного оружия является прерогативой Минобороны, пусть оно и разруливает ситуацию.

При этом издание отмечает, что единственным препятствием, которое может помешать владению кортиком, наличие медицинских противопоказаний: алкоголизм, психическое расстройство либо наркомания. Однако суд не нашел в представленных документах подобных противопоказаний, и на медицинское обследование офицера не направлял.

По мнению автора, судьи в итоге всё же оставят офицеру кортик, выполнив все необходимые процедуры, в том числе, проверив здоровье и заручившись согласием министерства обороны.