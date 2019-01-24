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24.01.2019
Военное обозрение

ФСБ накрыла подпольную сеть торговцев оружием

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Крупномасштабная операция по пресечению незаконной деятельности подпольных оружейных мастерских прошла на территории России. Сотрудниками ФСБ, совместно с МВД и Росгвардией задержано 86 человек и пресечена деятельность девяти подпольных мастерских, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник изображения: ЦОС ФСБ РФ

Согласно опубликованной ЦОС информации, масштабная совместная операция ФСБ, МВД и Росгвардии, проводилась сразу в 32 регионах России. В ходе проведенных мероприятий удалось накрыть сеть по незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов. Сотрудниками силовых ведомств было изъято 198 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок. Кроме этого, в ходе обысков были обнаружены и изъяты: реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

В ходе операции были установлены 9 подпольных мастерских, производящих работы по незаконной модернизации и изготовлению оружия и производству боеприпасов. Деятельность мастерских прекращена.

Деятельность подпольных "оружейников" подпадает под статьи УК РФ о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также и незаконное изготовление оружия. Следствием решается вопрос с возбуждением уголовных дел, следственно-оперативные действия по данным фактам продолжаются.

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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