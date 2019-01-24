В США нашли изъяны у российского "Посейдона"

Российская ядерная торпеда "Посейдон" не представляет большой опасности для материковой части США, поскольку в случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеется на континентальном шельфе, пишет Дэвид Хэмблинг в статье для издания Popular Mechanics.

Эксперт отмечает, что заявленная скорость в 200 км/час является "невероятно большой" для подводного аппарата, а сообщения о том, что эту скорость торпеде будет обеспечивать нахождение ее в воздушной каверне, выглядят неубедительно. Об этом, по его мнению, красноречиво говорит обнародованный облик подводного беспилотника.

Кроме того, движение, использующее кавитацию, приведет к повышенной шумности торпеды, что "на тактическом уровне бессмысленно", добавил автор.

В связи с этим издание делает вывод, что Россия действительно разрабатывает "Посейдон", однако, с высокой вероятностью, его характеристики не соответствуют тем, о которых сообщают СМИ.

Владимиру Путину приходится постоянно повышать авторитет российских ядерных вооружений, потому что это практически единственное, что ставит Россию на один уровень с Соединенными Штатами. В противном случае Россия будет выглядеть как еще одна отсталая коррумпированная страна,

приводит эксперт высказывание своего британского коллеги Джастина Бронка.

Напомним, летом прошлого года российское военное ведомство обнародовало видео с натурным образцом многоцелевой системы "Посейдон".

Этот подводный беспилотник оснащен ядерной энергоустановкой и способен двигаться с неограниченной дальностью, в том числе на сверхбольших глубинах. Является орудием массового поражения.