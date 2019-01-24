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24.01.2019
Военное обозрение

Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом

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Британская подводная лодка едва не столкнулась с паромом Stena Superfast VII в Ирландском море, сообщает Mil.Press FLOT.

Источник изображения: ВМС Великобритании

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, однако известно о нем стало только теперь, после того как Британские ВМС 21 января официально объявили о начале полномасштабного расследования всех обстоятельств произошедшего.

Сообщается, что прошедшее после инцидента время было потрачено отделом по расследованию морских аварий для сбора доказательств и их предварительной оценки. Название подводной лодки не разглашается.

Представитель британского командования отметил, Королевский флот активно сотрудничал при сборе информации. По его словам более подробная информация будет обнародована по завершении расследования.

В настоящее время лишь известно, что британская подлодка во время расследуемого инцидента находилась на перископной глубине.

Ресурс напоминает, что это не первый инцидент, в котором замешан британский подводный флот. Так, весной 2015 года у берегов Северной Ирландии неизвестная ПЛ зацепила сети рыболовецкого судна "Карен", чуть не потопив его. Тут же было объявлено, что к инциденту причастна российская подводная лодка. Однако длившееся полтора года расследование доказало, что участником происшествия стала субмарина ВМС Великобритании. Ее название следователи не раскрыли.

В настоящее время британцы эксплуатируют 6 многоцелевых АПЛ и 4 подводных крейсера, вооруженных баллистическими ракетами "Вэнгард".

23.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Ирландия
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1 комментарий
№1
24.01.2019 09:24
Плохо,что не столкнулась..
+1
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