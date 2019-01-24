Войти
24.01.2019
Военное обозрение

Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"

694
4
-4

Российская госкорпорация "Роскосмос" запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома "Восточный", где скорость возведения инфраструктуры совершенно неприемлема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Источник изображения: Роскосмос

На прошедшем совещании о вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных организаций, глава российского правительства завил, что на сегодняшний день на космодроме "Восточный" выполнено лишь четверть от запланированного объема работ, а на строительство остального "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства. По словам Медведева, первая очередь строительства космодрома должна была закончиться еще в прошлом году, но реально построено 5 объектов из 19.

Премьер-министр сообщил, что темпы строительства являются неприемлемыми, в этом году должна начаться вторая очередь строительства космодрома, а в 2021 году космодром должен быть полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса. На данный момент рассматривается возможность выделения дополнительного финансирования для окончания строительства объектов первой очереди.

Медведев подчеркнул, что "Роскосмосу" нужно меньше говорить и больше работать.

Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30 году. Надо работать - меньше говорить и больше делать

- добавил он.

По данным Генпрокуратуры, сумма ущерба от нарушений, допущенных при строительстве космодрома "Восточный", превышает 10 миллиардов рублей. В период строительства с 2014 года по фактам нарушений возбуждено более 140 уголовных дел.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
24.01.2019
Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса
16.07.2015
Дмитрий Медведев провел совещание о расходах госбюджета на развитие ОПК в 2016-2018 гг.
03.09.2014
Контроль за строительством космодрома «Восточный» передан правительству РФ
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
16.04.2013
Портфель со звездами
09.11.2012
Деньги ГЛОНАСС заинтересовали аппаратных тяжеловесов
4 комментария
№1
24.01.2019 08:41
Если бы руководство несло за это наказание,срывов и бардака было бы меньше...А если казнокрадам только пальчиком грозить,как это сделали с Сердюковым и ему подобными,они вскоре всю страну растащат...
+1
Сообщить
№2
24.01.2019 09:18
А какие такие задачи будет выполнять "Восточный" которые невозможны сейчас для Плесецка и Байконура...?? Каких то новых РН способных придать принципиально новое качество космическим запускам у "Роскосмоса" сейчас нет, в чём мог бы быть резон с форсированным строительством новых стартов. "Ангара" не лучше "Протона" по массе выводимой нагрузки, по экономическим показателям хуже. Покуда не существующий "Сункар/Союз-5/Енисей" - планируют первой очередью запускать с модифицированных стартовых площадок "Зенита" на Байконуре.  В чём смысл спешки со строительством..? Казахи отказали в продлении разрешения на запуск "Протонов" или в правительстве просто копают под Рогозина?
+1
Сообщить
№3
24.01.2019 09:44
Великая степь запретила "Протоны", кровь всю выпили у 4-х руководителей Роскосмоса, Космический елбасы(дважды Герой Советского Союза) по поводу и без повода тыкал гептилом и вымогал максимально(включая губернаторов и мэров по трассам). Только для затыкания ртов и строится "Восточный".
Такая вот космическая "беларусь".
+1
Сообщить
№4
24.01.2019 09:58
А кто сейчас занимается строительством на "Восточном"? Раньше этим занимался "Спецстрой", к самому Роскосмосу отношения не имеющий, но его оттудова за их косяки попёрли. Кто сейчас...? У Роскосмоса есть свои строительные подразделения?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна