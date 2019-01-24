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24.01.2019
Военное обозрение

Немцы выкупили контрольный пакет акций британской BAE Systems

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Германский концерн Rheinmetall приобрел 55 процентов акций BAE Systems – одной из крупнейших британских оборонных компаний, выпускавшей танки Challenger 2 и другую военную технику, сообщили на своем сайте немецкие оборонщики.

Источник изображения: https://twitter.com/rheinmetallag

В результате образовано совместное германо-британское предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и технической поддержке военной техники.

После завершения всех необходимых согласований предприятие получит название Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). СП будет размещено на объекте BAE Systems в Телфорде (Англия). Тем самым для британцев буден сохранено 400 рабочих мест. Немецкие коллеги также пообещали сохранить ключевые направления деятельности британской компании, однако самостоятельно принимать решения она уже сможет. Кроме того, совместное предприятие будет активно задействоваться в реализации контрактов, получаемых концерном Rheinmetall.

Таким образом, RBSL станет неотъемлемой частью промышленного подразделения концерна по производству военных транспортных систем.

Мы стремимся развивать наше производство боевых машин, чтобы лучше служить интересам наших клиентов. Объединение усилий с Rheinmetall обеспечило появление новой возможностей для нашего бизнеса, которые позволят нам поставлять продукты, услуги и технологии в интересах сухопутных сил как британской армии, так и наших международных клиентов,

заявил управляющий директор BAE Systems Дженнифер Осбалдестин.

Как отмечается на сайте, сочетание технологий и продукции Rheinmetall с дополнительными возможностями и продуктами британской компании позволит создать европейского лидера на рынке военной техники.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Германия
Продукция
Challenger 2
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
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