Войти
24.01.2019
ЦАМТО

Компания FLIR Systems поставит микро-БЛА "Блэк Хорнет 3" ВС Франции

466
0
-1
Английский солдат запускает нано-дрон Black Hornet
Английский солдат запускает нано-дрон Black Hornet.
Источник изображения: © flickr.com, Defence Images

ЦАМТО, 23 января. Компания FLIR Systems 18 января объявила о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции (DGA) контракта в рамках программы "Боевой носимый БЛА" (DrOP).

Стоимость соглашения, предусматривающего поставку ВС Франции комплектов микро-БЛА "Блэк Хорнет 3" и индивидуальных систем разведки (PRS), составляет 89 млн. долл. Сроки поставки и количество заказанных систем пока не разглашаются.

"Блэк Хорнет" обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность и безопасность военнослужащего, предоставляя ему возможность самостоятельно оценивать обстановку и обнаруживать угрозы. При этом малоразмерный БЛА обеспечивает практически те же возможности, что и более крупные беспилотные воздушные и наземные аппараты.

PRS "Блэк Хорнет" – самая маленькая в мире разведывательная система на базе нано-БЛА. На текущий момент в мире насчитывается 30 заказчиков БЛА семейства "Блэк Хорнет", включая ряд стран НАТО. ВС США заключили контракт стоимостью 2,6 млн. долл. на поставку первой партии БЛА "Блэк Хорнет 3" в рамках программы Soldier Borne Sensor. Данная версия также заказана ВС Австралии.

Масса "Блэк Хорнет 3" составляет 32 г по сравнению с 18 г у "Блэк Хорнет 2". Оба аппарата используют одну и ту же станцию управления. БЛА оснащен ЭО/ИК датчиками и может находиться в воздухе до 25 мин. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

Работы в рамках контракта для ВС Франции будут выполняться на предприятии FLIR Systems в Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, FLIR Systems, после ее приобретения в 2016 году норвежской компании Prox Dynamics, активно продолжает обслуживание, продажу и разработку нано-БЛА семейства "Блэк Хорнет".

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Норвегия
США
Франция
Продукция
PD-100
Проекты
NATO
БПЛА
Наноиндустрия
Похожие новости
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
29.01.2014
Мировой рынок беспилотников
17.10.2012
Миллиарды – на дроны
02.07.2012
ООН берет оружие на мушку
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна