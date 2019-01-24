Компания FLIR Systems поставит микро-БЛА "Блэк Хорнет 3" ВС Франции

ЦАМТО, 23 января. Компания FLIR Systems 18 января объявила о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции (DGA) контракта в рамках программы "Боевой носимый БЛА" (DrOP).

Стоимость соглашения, предусматривающего поставку ВС Франции комплектов микро-БЛА "Блэк Хорнет 3" и индивидуальных систем разведки (PRS), составляет 89 млн. долл. Сроки поставки и количество заказанных систем пока не разглашаются.

"Блэк Хорнет" обеспечивает повышенную ситуационную осведомленность и безопасность военнослужащего, предоставляя ему возможность самостоятельно оценивать обстановку и обнаруживать угрозы. При этом малоразмерный БЛА обеспечивает практически те же возможности, что и более крупные беспилотные воздушные и наземные аппараты.

PRS "Блэк Хорнет" – самая маленькая в мире разведывательная система на базе нано-БЛА. На текущий момент в мире насчитывается 30 заказчиков БЛА семейства "Блэк Хорнет", включая ряд стран НАТО. ВС США заключили контракт стоимостью 2,6 млн. долл. на поставку первой партии БЛА "Блэк Хорнет 3" в рамках программы Soldier Borne Sensor. Данная версия также заказана ВС Австралии.

Масса "Блэк Хорнет 3" составляет 32 г по сравнению с 18 г у "Блэк Хорнет 2". Оба аппарата используют одну и ту же станцию управления. БЛА оснащен ЭО/ИК датчиками и может находиться в воздухе до 25 мин. Радиус действия БЛА – до 2 км, скорость – 21 км/ч.

Работы в рамках контракта для ВС Франции будут выполняться на предприятии FLIR Systems в Норвегии.

Как сообщал ЦАМТО, FLIR Systems, после ее приобретения в 2016 году норвежской компании Prox Dynamics, активно продолжает обслуживание, продажу и разработку нано-БЛА семейства "Блэк Хорнет".