Филиппины могут закупить стрелковое оружие в Чехии
Церемония передачи военной полиции вооруженных сил Венгрии первой партии стрелкового оружия, собранного венгерским предприятием НМ Arsenal по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ). Будапешт, 11.12.2018.
Источник изображения: Máthé Zoltán / MTI и Földházi Árpád
ЦАМТО, 23 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии вручения верительных грамот сообщил новому послу Чешской Республики, что Манила рассматривает возможность приобретения стрелкового оружия чешского производства.
Как сообщает Armyrecognition.com, президент Филиппин не уточнил, закупку каких вооружений (автоматы, пулеметы и/или пистолеты) предполагается произвести в Чехии.
Родриго Дутерте только отметил, приветствуя 15 января во время церемонии нового посла Чешской Республики Яну Шедивы, что вопрос о приобретении стрелкового оружия в Чехии рассматривается.
В свою очередь, чешский дипломат заявила, что надеется на дальнейшее укрепление двусторонних связей на основе общих интересов и взаимного уважения.
23.01.2019
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