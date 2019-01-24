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24.01.2019
ЦАМТО

Филиппины могут закупить стрелковое оружие в Чехии

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Образцы стрелкового оружия, собранные по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ)
Церемония передачи военной полиции вооруженных сил Венгрии первой партии стрелкового оружия, собранного венгерским предприятием НМ Arsenal по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ). Будапешт, 11.12.2018.
Источник изображения: Máthé Zoltán / MTI и Földházi Árpád

ЦАМТО, 23 января. Президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии вручения верительных грамот сообщил новому послу Чешской Республики, что Манила рассматривает возможность приобретения стрелкового оружия чешского производства.

Как сообщает Armyrecognition.com, президент Филиппин не уточнил, закупку каких вооружений (автоматы, пулеметы и/или пистолеты) предполагается произвести в Чехии.

Родриго Дутерте только отметил, приветствуя 15 января во время церемонии нового посла Чешской Республики Яну Шедивы, что вопрос о приобретении стрелкового оружия в Чехии рассматривается.

В свою очередь, чешский дипломат заявила, что надеется на дальнейшее укрепление двусторонних связей на основе общих интересов и взаимного уважения.

23.01.2019
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Страны
Филиппины
Чехия
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