Войти
24.01.2019
ЦАМТО

США уведомили Россию, что решение выйти из ДРСМД принято окончательно

514
0
0
"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности
"Першинг 2" - американская двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности.
Источник изображения: Фото: wikipedia.org/dimoc.mil

ЦАМТО, 23 января. США уведомили Россию по дипканалам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности окончательно и не является приглашением к диалогу. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг: на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным", – заявил С.Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

По его словам, многие доводы по "нарушению" Россией ДРСМД были сфабрикованы Вашингтоном.

"События последнего времени, к которым мы еще вернемся, со всей очевидностью указывают на то, что определенные силы в США просто не были заинтересованы в том, чтобы дать нам возможность опровергнуть в ходе технического экспертного диалога их ошибочные либо сфабрикованные сведения", – отметил дипломат.

С.Рябков подчеркнул, что Москва не нарушала договор, поэтому считает, что доводы США по выходу из соглашения несостоятельны.

"На практике это означает, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для сторон", – добавил он.

Как напоминает "РРИА Новости", в октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Похожие новости
22.11.2018
Возмутивший США российский "Искандер" показали в новостях
06.11.2018
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
26.10.2018
Россия передала США данные о "нарушающей" ДРСМД ракете
22.10.2018
"Он нам мешает": почему США собрались выйти из РСМД
20.07.2018
В ожидании договора: что происходит с ядерными арсеналами России и США
18.05.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна