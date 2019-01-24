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24.01.2019
ЦАМТО

В авиачасть ЮВО поступила пара учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник"

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Ми-28УБ
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.
Источник изображения: russianhelicopters.aero

ЦАМТО, 23 января. На прошедшей неделе на вооружение одной из авиационных частей Южного военного округа (ЮВО) поступили два учебно-боевых вертолета Ми-28УБ "Ночной охотник".

Об оснащении войск ЮВО современными образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в январе 2019 года сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

"По плану оснащения войск современными образцами ВВСТ до 31 января в войска округа будут поставлены около 150 ед. техники различной номенклатуры, в том числе морской тральщик "Иван Антонов" и шесть вертолетов, – сказал А.Дворников. – За прошедшую неделю в войска округа поступили два вертолета Ми-28УБ".

В текущем году авиацию округа пополнят 30 новых самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации, а на Черноморский флот и Каспийскую флотилию запланирована поставка девяти боевых кораблей и катеров.

Значительное количество современной техники поступит в соединения и воинские части связи, радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных войск.

Всего в 2019 году в войска ЮВО запланирована поставка более 1,2 тыс. ед. современной техники и вооружения, сообщает пресс-служба округа.

23.01.2019
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