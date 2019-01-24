Танку Т-34-85 Уралвагонзавода исполнилось 75 лет

ЦАМТО, 23 января. На вооружение Красной Армии 23 января 1944 года был принят танк Т-34-85. Именно эту модификацию Т-34 называют Оружием Победы. Сообщение, посвященное юбилейной дате, размещено на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".

Танк разработан в КБ Уральского танкового завода №183 (сейчас известен под именем Уралвагонзавод) под руководством главного конструктора Александра Морозова. Можно смело говорить, что машина выиграла сражения, которые шли не только на поле боя, но и в конструкторских отделах противоборствующих сторон. Немецкие специалисты создали новые танки "тигры", "фердинанды", "пантеры". Т-34 уступал в огневой мощи и нуждался в перевооружении. В результате совершенствования на "тридцатьчетверку" установили 85-мм пушку, бронепробиваемость которой обеспечивала поражение всех массовых танков и САУ Германии. Полностью переработанное боевое отделение увенчивала просторная башня с усиленной броневой защитой. Системы наблюдения за полем боя и командной управляемости "тридцатьчетверки" позволяли своевременно обнаруживать и поражать живую силу и технику врага. Вместимость машины возросла до 5 человек. Масса увеличилась с 30 до 33 тонн.

В СССР выпуск танков Т-34-85 был налажен на трех заводах: "Красное Сормово" (Нижний Новгород), УТЗ №183 (Нижний Тагил) и на заводе №174 (Омск). Вместе они до 1 июня 1945 года произвели 16742 машины. Но вне зависимости от места их изготовления это продукт Уралвагонзавода и его конструкторского бюро (сейчас АО "УКБТМ"), так как вся конструкторская документация принадлежала тагильскому предприятию.

Сравнивать советскую и германскую статистику трудоемкости довольно сложно. Однако известно, что "пантера" требовала затрат рабочего времени как минимум в 8,5 раз больше, чем Т-34-85. Для производства 6000 "пантер" немцам потребовалось оборудования и трудовых ресурсов столько же, сколько СССР бы затратил для выпуска более 50000 средних танков.

Броня "тридцатьчетверки" в конце войны уже не могла полностью отражать бронебойные снаряды орудий ПТО и танковых пушек Германии. Однако дифференцированная защита в сочетании с удачной формой броневых деталей и небольшой высотой машины превратили танк Т-34-85 в трудно уязвимую мишень на полях сражений. Конструкция машины проста до такой степени, что мелкий ремонт мог произвести технически подготовленный член экипажа. По совокупности боевых и технологических характеристик Т-34-85 является лучшим средним танком Второй мировой войны. Это признавали и союзники, и оккупанты.

Полномасштабное производство "тридцатьчетверок" в Советском Союзе прекратилось осенью 1945 г., сразу после завершения войны с Японией. Танки Т-34-85 находились на службе вплоть до начала 1970-х гг., пройдя несколько этапов модернизации. Затем часть из них на два десятилетия осела на базах хранения, на случай большой войны. Другая же часть была переделана в тягачи, краны и другую инженерную технику военного и гражданского назначения.

Несколько лет в начале 1950-х годов лицензионное производство танков Т-34-85 осуществлялось в Польше и Чехословакии. И тоже по документации Уралвагонзавода. Кроме того, сотрудники предприятия лично участвовали в подготовке и налаживании производства в этих странах соцлагеря.

"После Великой Отечественной войны танки Т-34-85 в своем подлинном, модернизированном или перестроенном виде принимали участие во всех крупных конфликтах второй половины ХХ в. В Европе они последний раз были задействованы в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. В некоторых странах третьего мира "тридцатьчетверки" воюют и сегодня", – отметила директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.