Космонавты ОАЭ пройдут тренировки по выживанию в зимнем лесу

Один из экипажей, в который вошли кандидаты в космонавты набора 2018 года, уже приступил к тренировкам. После условного приземления космонавты снимут скафандры, переоденутся и построят укрытия

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Семь экипажей космонавтов пройдут тренировки по зимнему выживанию в Подмосковье. В их число войдут представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди, сообщает во вторник Роскосмос на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Всего "зимнее выживание" пройдут семь экипажей - космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Николай Тихонов, Андрей Бабкин, все кандидаты в космонавты набора 2018 года, астронавт Томас Маршберн, представители ОАЭ Хазаа аль-Мансури и Султан ан-Нияди", - говорится в сообщении госкорпорации.

Один из экипажей, в который вошли кандидаты в космонавты набора 2018 года Константин Борисов, Олег Платонов и Сергей Микаев, уже приступил к тренировкам. Экипаж проведет в условной тайге двое суток.

Во время тренировок после условного приземления космонавты снимут скафандры, переоденутся, после чего построят несколько типов укрытия. Также они проведут радиообмен и окажут необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил ТАСС, что сроки полета космонавта из ОАЭ пока не определены. Ранее некоторые СМИ сообщили, что запуск космического корабля "Союз МС-15", на котором первый космонавт ОАЭ отправится на МКС, могут перенести с 18 октября на 23 сентября. Официально информацию никто не подтвердил.