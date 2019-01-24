МЧС в 2018 году задействовал космический мониторинг при 130 чрезвычайных ситуациях

Как сообщил врио замглавы министерства Виктор Яцуценко, в течение года было обработано более 2 тыс. космических снимков

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 23 января. /ТАСС/. МЧС России в 2018 году задействовало систему космического мониторинга при 130 чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил врио замглавы МЧС Виктор Яцуценко.

"В 2018 году система космического мониторинга МЧС России была задействована при реагировании на более чем 130 чрезвычайных ситуаций. В течение года ею было принято и обработано более 2 тыс. космических снимков", - сказал он на совещании по подведению итогов работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации (РСЧС) Северо-Кавказского федерального округа.

Яцуценко рассказал, что, благодаря космическим снимкам, удалось своевременно выявить более 115 тыс. термических аномалий, среди которых были и начальные очаги возгораний, представляющих реальную угрозу свыше 15 тыс. населенных пунктов. "На территории СКФО было обнаружено более одной тысячи термических точек, из которых более 600 представляли угрозу 418 населенным пунктам", - уточнил Яцуценко. Благодаря раннему выявлению термоточек удалось не допустить распространения огня на населенные пункты.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день космический мониторинг показывает наибольшую эффективность из всех мониторинговых систем, позволяющих осуществлять оперативный контроль за обстановкой на территории РФ, а также приграничных территориях сопредельных государств.