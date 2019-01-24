NASA изменило состав экипажа для первого пилотируемого полета корабля Starliner

Майкл Финк отправится в полет вместо Эрика Боу

ТАСС, 23 января. Астронавт Майкл Финк отправится в первый пилотируемый полет на перспективном космическом корабле CST-100 Starliner вместо Эрика Боу. Об этом во вторник сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

"Боу не сможет совершить полет по медицинским показаниям", - поясняется на сайте NASA.

Новый член экипажа - полковник ВВС в отставке Финк - "незамедлительно приступит к тренировкам", говорится в сообщении ведомства. Для него этот космический полет станет четвертым. Последний раз Финк побывал в космосе, выполняя одну из финальных миссий по программе космических "челноков" в мае 2011 года. С 2013 года он работал заместителем начальника Программы коммерческих пилотируемых кораблей NASA, целью которой является возобновление полетов в космос на американских аппаратах.

Остальные два члена экипажа - Крис Фергюсон и Николь Амапу-Манн - продолжают тренировки. Оба астронавта были привлечены к подготовке к миссии в августе 2018 года.

Пилотируемый полет Starliner предварительно назначен на август. Ему должен предшествовать беспилотный запуск, запланированный на март.

Starliner разрабатывает для NASA корпорация Boeing. Предполагается, что после окончания испытаний она заключит контракт на шесть полетов к Международной космической стации (МКС) для доставки четырех астронавтов и не менее 100 кг грузов за миссию. НАСА прекратило собственные пилотируемые полеты к МКС в 2011 году. На данный момент американские астронавты доставляются на станцию на российских кораблях "Союз".