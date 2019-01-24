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24.01.2019
ТАСС

Несколько сотен боевиков "Джебхат ан-Нусры" атаковали войска Сирии в Идлибе

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Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Участники бандформирований напали на позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Две группы боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) общей численностью до 400 человек атаковали сирийские войска в зоне деэскалации "Идлиб". Об этом сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Бандформирования "Джебхат ан-Нусры" одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа. На каждом направлении действовали бандгруппы численностью 150-200 боевиков на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами", - сказал он, добавив, что наступление было предпринято вечером 22 января.

Соломатин отметил, что в районе Абу-Духура боевики использовали смертника на автомобиле, который был уничтожен противотанковой управляемой ракетой перед передним краем правительственных войск.

"Террористам удалось вклиниться в оборону сирийской армии на глубину до 1,5 км, после чего они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами", - добавил генерал. В районе Абу-Шарджи огнем военных Сирии атака боевиков была сорвана, и, понеся потери, они отошли на исходные позиции, сообщил Соломатин.

Он отметил, что Центр по примирению взаимодействует с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах Абу-Духура и Абу-Шарджи.

23.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
Турция
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