Войти
24.01.2019
ТАСС

Для разведки района Бурейского водохранилища используется беспилотник "Орлан-10"

443
0
+2
Запуск БПЛА "Орлан-10"
Запуск беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Это позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим и правильно оценивать обстановку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" проводит разведку района Бурейского водохранилища во время взрывных работ и позволяет наблюдать за происходящим в режиме реального времени, сообщает Минобороны России.

"Использование беспилотного летательного аппарата позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим в районе схода горных пород, правильно оценивать обстановку и своевременно принимать решение. В ходе работы "Орлан-10" инженеры оценивают масштабы на направление работы, корректируют действия саперов по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжают установку и подрывы кумулятивных зарядов на участке затора для подготовки новых шурфов.

Ранее был проведен подрыв первого слоя скальной породы с применением сосредоточенных зарядов общей массой 10 тонн, что позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину. Всего для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища вертолетами Ми-8 и Ми-26 доставлено более 190 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ и созданы запасы инженерных боеприпасов.

В декабре скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище в Хабаровском крае. Чтобы исключить подтопление населенных пунктов и инфраструктуры во время весеннего половодья, президент РФ Владимир Путин поручил расчистить русло реки провести буровзрывные работы с привлечением сил и средств Минобороны. Работы проводятся в сложных климатических условиях при низких температурах.

23.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-8
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.01.2019
На Бурейском водохранилище для наблюдения подрывов используются БЛА
03.12.2018
Дальний и беззащитный восток
20.04.2018
Трамп натравил Абэ на Россию
17.04.2017
День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Досье
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 11:47
  • 32
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 24.01 11:45
  • 1
Маршал Огарков и идеи неядерного сдерживания
  • 24.01 11:30
  • 3
Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ
  • 24.01 11:26
  • 20
ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"
  • 24.01 11:26
  • 2
Financial Times (ВЕликобритания): Путин исключает прорыв на переговорах с Японией о спорных островах
  • 24.01 11:04
  • 29
"Танк будущего" Т-14 повторит судьбу пятибашенного советского монстра Т-35
  • 24.01 11:02
  • 1
Производство смешных африканских экзоскелетов сняли на видео
  • 24.01 10:41
  • 166
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 24.01 09:58
  • 4
Медведев: Роскосмос срывает сроки строительства "Восточного"
  • 24.01 09:44
  • 1
Испытания экспериментальной гаубицы армии США
  • 24.01 09:32
  • 51
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 24.01 09:24
  • 1
Подлодка ВМС Британии едва не столкнулась с паромом
  • 24.01 09:05
  • 33
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 24.01 08:55
  • 1
В США нашли изъяны у российского "Посейдона"
  • 24.01 08:50
  • 1
Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна