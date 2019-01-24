Для разведки района Бурейского водохранилища используется беспилотник "Орлан-10"

Это позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим и правильно оценивать обстановку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" проводит разведку района Бурейского водохранилища во время взрывных работ и позволяет наблюдать за происходящим в режиме реального времени, сообщает Минобороны России.

"Использование беспилотного летательного аппарата позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим в районе схода горных пород, правильно оценивать обстановку и своевременно принимать решение. В ходе работы "Орлан-10" инженеры оценивают масштабы на направление работы, корректируют действия саперов по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что специалисты продолжают установку и подрывы кумулятивных зарядов на участке затора для подготовки новых шурфов.

Ранее был проведен подрыв первого слоя скальной породы с применением сосредоточенных зарядов общей массой 10 тонн, что позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину. Всего для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища вертолетами Ми-8 и Ми-26 доставлено более 190 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ и созданы запасы инженерных боеприпасов.

В декабре скальный массив обрушился в Бурейское водохранилище в Хабаровском крае. Чтобы исключить подтопление населенных пунктов и инфраструктуры во время весеннего половодья, президент РФ Владимир Путин поручил расчистить русло реки провести буровзрывные работы с привлечением сил и средств Минобороны. Работы проводятся в сложных климатических условиях при низких температурах.