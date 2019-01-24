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24.01.2019
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Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине, пишет в статье для "Военно-промышленного курьера" заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

По его данным, самый крупный калибр российской корабельной артиллерии составляет 130 миллиметров на эсминцах проекта 956. "Вес снаряда — около 30 килограммов при дальности стрельбы до 30 километров. Этим оружием самый мощный в артиллерийском отношении российский корабль способен в лучшем случае решить задачу подавления двух ротных опорных пунктов на глубину тактической противодесантной обороны от уреза воды", — считает эксперт.

Согласно Сивкову, это "прямо вытекает из сопоставления площади зоны поражения 130-миллиметрового фугасного снаряда, боекомплекта эсминца и размеров ротного опорного пункта американской или иной иностранной армии". "Такой снаряд не может поразить фортификационные сооружения из толстого железобетона и иные сильно защищенные объекты, в частности танки", — пишет специалист.

Использование для таких целей крылатых ракет и ударных самолетов эксперт сравнивает с "забиванием гвоздей компьютером".

В январе заместитель президента РАРАН заявил, что российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.

23.01.2019
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Страны
Россия
США
Проекты
956 Современный
ИТ
Периметр
Ядерный щит
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3 комментария
№1
24.01.2019 08:58
Если продолжать строить не универсальные МРК вместо универсальных ракетных корветов,фрегатов и эсминцев то их и не будет...
+1
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№2
24.01.2019 11:10
Если нет нужного вооружения у флота значит его нужно придать десантным подразделениям.
Морской пехоте  нужно вернуть танки, САУ, РСЗО,  ПТРК,  сформировать сапёрные штурмовые роты для борьбы с фортификационными сооружениями.....

Посмотрите на западные УДК, у них тоже нет вооружения для огневой поддержки десанта, максимум чем они могут помочь - палубные ударные вертолёты.

На отечественных десантных кораблях всегда монтировали РСЗО чтобы одним-двумя залпами накрыть  береговые укрепления и обеспечить безопасную высадку десанта.

Сивков предлагает линкоры начать строить чтобы десант поддержать, только сначала нужно десантные корабли обновить, а то скоро и прикрывать будет нечего...
0
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№3
24.01.2019 11:30
Цитата, штурм сообщ. №2
Согласен с Вами.
Только еще один вопрос: куда Сивков десантироваться собрался? В Японию? В Штаты?
0
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