Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ

Военно-морской флот (ВМФ) России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине, пишет в статье для "Военно-промышленного курьера" заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

По его данным, самый крупный калибр российской корабельной артиллерии составляет 130 миллиметров на эсминцах проекта 956. "Вес снаряда — около 30 килограммов при дальности стрельбы до 30 километров. Этим оружием самый мощный в артиллерийском отношении российский корабль способен в лучшем случае решить задачу подавления двух ротных опорных пунктов на глубину тактической противодесантной обороны от уреза воды", — считает эксперт.

Согласно Сивкову, это "прямо вытекает из сопоставления площади зоны поражения 130-миллиметрового фугасного снаряда, боекомплекта эсминца и размеров ротного опорного пункта американской или иной иностранной армии". "Такой снаряд не может поразить фортификационные сооружения из толстого железобетона и иные сильно защищенные объекты, в частности танки", — пишет специалист.

Использование для таких целей крылатых ракет и ударных самолетов эксперт сравнивает с "забиванием гвоздей компьютером".

В январе заместитель президента РАРАН заявил, что российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" (на Западе известен как Dead Hand — "Мертвая рука") не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.