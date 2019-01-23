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23.01.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Москва присматривается к белорусской оборонке — Бабич посетил МЗКТ

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Спецпредставитель Путина, посол России в Беларуси Михаил Бабич обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями «Минского завода колесных тягачей» и «Пеленга». Бабич также пообщался с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба российского посольства в Минске.

Около 90% продукции Минского завода колесных тягачей «МЗКТ» приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также реактивная система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400.

В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для ОАО «МЗКТ».

Гордость российского военпрома, береговой ракетный комплекс «Бастион» установлен на шасси МЗКТ-7930. В руках у Бабича уменьшенная копия комплекса.
Источник: © SPUTNIK / Виктор Толочко

В Российской Федерации действует официальное представительство МЗКТ и развитая сеть дилерских центров.

ОАО «Пеленг» развивает сотрудничество с российскими предприятиями ВПК по созданию современных прицельных комплеков для систем управления огнем перспективных образцов бронетанковой техники, разрабатываемых в Российской Федерации, а также участвует в разработке тепловизионного прицела для БТР-82А и создании совместно с ОАО «КЭМЗ» (г.Ковров) пулеметной установки ДПУ-72А.

Кроме того, в целях увеличения орбитальной группировки, состоящей из российского спутника «Канопус-В» и «Белорусского космического аппарата» (БКА), в настоящее время планируется создание 4 космических аппаратов, в улучшенным оптическим разрешением (в два раза выше, чем в БКА). Планируется, что ОАО «Пеленг» будет производить фотоаппаратуру, а основную платформу будут изготавливать в России.

Посол России в Беларуси Михаил Бабич во время посещения ОАО "Пеленг".
Источник: © SPUTNIK / Виктор Толочко

Похоже, что мы снова имеем дело с попыткой купить завод МЗКТ. Первая проба была предпринята в 2011 году, когда в российских СМИ прошла серия публикаций о том, что Минобороны РФ намерено вскоре отказаться от использования белорусских СКШТ и уже в 2014 года будут использоваться шасси семейства «Платформа» Камского автозавода.

2014 год минул, предсказанное не сбылось. И вот наконец, спустя четыре года, 30 августа 2018 года в рамках форума «Армия-2018» был организован показ колесного шасси КамАЗ-7850. Зрелище, как говорят многие, вышло впечатляющим. Могучий тягач, построенный по формуле 16×16 и грузоподъемностью в 85 тонн только что вальс не танцевал: разворачивался едва ли не на месте и двигался практически боком. Однако, если посмотреть видео демонстрации, у машины произошел сбой в бортовой электронике, несколько колес по обеим ее бортам повернулись в противоположном направлении. По-видимому, не все так радужно если Москва вновь обратила свой взор на предприятия белорусской оборонки.

Теперь, похоже, новая попытка. Цель прежняя: выкупить завод в Беларуси.


Владимир Вуячич

22.01.2019
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