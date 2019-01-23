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23.01.2019
Warspot

Так работает "Удав"

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Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав".
Источник изображения: kalashnikov.ru/Михаил Дегтярёв

Сегодня, 22 января, в сети впервые появилось видео с испытаний российского пистолета "Удав". На стрельбище Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (АО "ЦНИИточмаш") новейшее оружие протестировали журналисты издания "Комсомольская правда" в присутствии его конструктора Ивана Козлова.

Пистолет "Удав" впервые показали в деле

Стрельбу из "Удава" вёл корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко. Впервые взяв в руки незнакомое оружие, он смог поразить 14 мишеней из 18. Описывая свои ощущения от знакомства с "Удавом", журналист подчеркнул, что 18-зарядный пистолет весит относительно мало. Этого удалось добиться за счёт использования пластика (из металла сделаны только ствол, затвор и магазин). В результате вес "Удава" составил 780 г (для сравнения, 8-зарядный пистолет Макарова весит 730 г, а пистолет ТТ — 850 г). Как отметил журналист, спуск у "Удава" сопоставим со пуском пистолета Стечкина, а отдача — не больше, чем у пистолета Макарова (при стрельбе с глушителем она почти не ощущается).

Штатный бронебойный патрон "Удава" пробивает сталь толщиной 4 мм с расстояния 50 м. При стрельбе с глушителем используются дозвуковые патроны, проникающие способности которых намного выше обычных. На пистолете предусмотрено размещение тактического фонаря и лазерного целеуказателя.

Вероятнее всего, "Удав" является модернизированной версией пистолета Сердюкова (СР-1), который "ЦНИИточмаш" обещал передать на государственные испытания ещё в сентябре 2016 года. Самозарядный пистолет Сердюкова, также известный как СПС, СР-1 (Специальная Разработка), "Вектор" и "Гюрза", был разработан в 1996 году в качестве замены пистолета АПС в спецподразделениях силовых ведомств и ранее уже предлагался Минобороны РФ для замены пистолета Макарова (ПМ), состоящего на вооружении российской армии. По результатам тендера, проведённого в 2000 году, военное ведомство отдало предпочтение пистолету Ярыгина, а пистолет Сердюкова поступил на вооружение спецподразделений ФСБ и ФСО.

В январе этого года газета "Известия" сообщила о том, что межведомственная комиссия уже выбирает площадку для серийного производства "Удава".

22.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МР-443
СР-1
Стечкин
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Сердюков Анатолий
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