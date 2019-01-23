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23.01.2019
Российская газета

Тип не определен: Израиль мог уничтожить "Печору" вместо "Панциря"

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ЗРК "Печора-2М"
ЗРК "Печора-2М".
Источник изображения: rg.ru

Сирийские военные проявили мужество и высокий профессионализм при отражении израильского налета. Они до самого конца находились на боевых постах, защищая воздушные рубежи своего государства.

В ролике, обнародованном Силами обороны Израиля, можно видеть, как боевая машина комплекса ПВО активно противодействует стае ракет, которые атакуют ее с разных сторон.

Количество вражеских средств поражения было столь значительным, что уничтожить их все не представлялось возможным. Две крылатых ракеты в итоге прорвались к цели. Причем установку поразили вначале с одного направления, после чего другой высокоточный боеприпас сделал своеобразный "контрольный выстрел".

До сих пор не установлен тип потерянной боевой машины. Некоторые из экспертов полагают, что это могла быть самоходная пусковая установка ЗРК "Печора-2М", являющаяся глубокой модернизацией принятой еще в 1961 году системы С-125.

Благодаря современным цифровым технологиям обновленная ЗРК может сбивать различные современные цели. Например, в Сирии она ранее успешно уничтожала крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Однако, как известно, полностью неуязвимых видов оружия просто не бывает.

Это же относится и к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1". Машина полностью израсходовала весь боекомплект и успешно поразила все атаковавшие объекты. В момент перезарядки ее и накрыли барражировавшей неподалеку крылатой ракетой.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС на своих полигонах интенсивно отрабатывали новые тактические приемы по уничтожению систем ПВО, в том числе и ЗРПК "Панцирь-С1".


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Печора-2М
С-125
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