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23.01.2019
Известия.ru

Росгвардия показала новинки военной экипировки

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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

К Дню инженерных войск Росгвардия показала новинки военной экипировки. Среди них — браслет, который передает боевые команды за десятки километров, робототехника, мобильные комплексы охраны, индивидуальная бронезащита.

Все это поможет эффективно и быстро обнаружить и обезвредить бомбу или мину.

Незаменимой оказалась лишь служебная собака — ее нюх не может повторить ни одна машина.


21.01.2019
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