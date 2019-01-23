Росгвардия показала новинки военной экипировки
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Во время занятий по специальной подготовке в 66-м учебном центре инженерных войск Вооруженных Сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников
К Дню инженерных войск Росгвардия показала новинки военной экипировки. Среди них — браслет, который передает боевые команды за десятки километров, робототехника, мобильные комплексы охраны, индивидуальная бронезащита.
Все это поможет эффективно и быстро обнаружить и обезвредить бомбу или мину.
Незаменимой оказалась лишь служебная собака — ее нюх не может повторить ни одна машина.
21.01.2019
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