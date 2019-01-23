Снежный взгляд: новый радар закрыл Арктику от атак с воздуха

Системы РЛС взяли под контроль воздушное пространство Заполярья

В Арктике развернули мобильный радиолокационный комплекс (РЛК) "Резонанс-Н" с элементами искусственного интеллекта. Современный радар способен обнаруживать крылатые ракеты и беспилотники на расстоянии в тысячу километров. Такие технологии особенно важны для арктического региона, откуда вероятный противник может наносить удары по районам Урала, Сибири и Центральной России.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, "Резонанс-Н" поступил на вооружение Северного флота в конце прошлого года — он вошел в состав подразделений радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО.

Комплекс предназначен для эффективного дальнего обнаружения широкого класса современных воздушных объектов. Ему по силам заметить и классифицировать летательные объекты с малой отражающей поверхностью. "Резонанс-Н" легко находит малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, мини-дроны, вертолеты и самолеты-невидимки, изготовленные с применением технологии "стелс". При разработке "Резонанс-Н" были реализованы новейшие когнитивные технологии математической обработки больших массивов данных, которые способны к самообучению.

Фазированная антенная решетка значительно расширяет возможности комплекса, а локатор может в автоматическом режиме обмениваться данными с другими РЛС. Такое оборудование позволяет обнаруживать воздушные цели в радиусе 1100 км и давать целеуказания огневым средствам системы ПВО, находящимся на расстоянии до 600 км.

Особенность РЛК — отсутствие в его конструкции вращающихся антенн, так как круговой обзор пространства ведется электронными средствами. Это значительно повышает надежность локаторов, увеличивает ресурс их работы и снижает энергопотребление. Такой локатор не теряет эффективности в условиях электронного противодействия или сильных естественных помех.

При производстве РЛК используются только отечественные компоненты и программное обеспечение. Практически вся аппаратура станции размещена на грузовых автомобилях и в контейнерах. В зависимости от задач и обстановки, РЛК могут быть оперативно перебазированы и развернуты в новых районах. При этом "Резонанс-Н" специально модернизировали для работы в суровых условиях Крайнего Севера.

Новый комплекс серьезно усилит возможности противовоздушной группировки в арктическом регионе, где после развала СССР в радиолокационном поле появились "дыры". Для решения проблемы в 2015 году в Арктике была сформирована 45-я армия ВВС и ПВО Северного флота, в составе которой в прошлом году образовали новую дивизию противовоздушной обороны. Тогда же на боевое дежурство заступили воинские части радиотехнических войск, дислоцированные на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова.

Через Арктику пролегает кратчайший путь к российским границам с территории США, поэтому на этом направлении нужна надежная защита от стратегической авиации и крылатых ракет, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Командование "Север", которое разворачивается в арктическом регионе, выполняет целый спектр стратегических задач, — рассказал эксперт. — В первую очередь защиты сил и средств Северного флота, которые решают особо важные задачи. Этому самому мощному российскому атомному флоту необходимо надежное прикрытие мест базирования и районов развертывания. Также важно обезопасить промышленные районы Сибири, Урала и Центральной России.

Новые формирования воссоздают на современном уровне военную инфраструктуру, которая существовала в Арктике во времена СССР. Тогда на берегах Северного Ледовитого океана несла дежурство знаменитая 10-я армия ПВО. В ее составе были не только зенитно-ракетные и радиотехнические части и соединения, но и полки истребителей-перехватчиков. Однако в 1990-е годы она была расформирована.

В российской армии сейчас активно модернизируют средства противовоздушной обороны. К 2020 году планируется полностью обновить парк вооружения отечественных частей ПВО. Сейчас современными системами оснащены все вновь сформированные зенитные ракетные бригады и подразделения ПВО, только в 2018 году в войска было поставлено 120 единиц новой техники.

Алексей Рамм, Александр Круглов