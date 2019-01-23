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23.01.2019
Известия.ru

Российский подводный беспилотник "Посейдон" в США сочли мифом

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Подводный беспилотный аппарат "Посейдон"
Подводный беспилотный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: rg.ru

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" в США сочли выдумкой. К таким выводам пришло издание The Popular Mechanics.

При этом эксперты раскритиковали параметры якобы не существующего беспилотника.

"Посейдон" не представляет большой опасности для побережий материковой части США, поскольку в случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеивается на континентальном шельфе", — цитирует экспертов  "Федеральное агентство новостей".

При этом была поставлена под сомнение скорость подводного беспилотника — 200 км/ч.

Беспилотники "Посейдон", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по "Посейдону" включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

19 января отмечалось, что США и их союзники не смогут противостоять этим "суперторпедам с ядерными боеголовками".

 

22.01.2019
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