Российский подводный беспилотник "Посейдон" в США сочли мифом

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" в США сочли выдумкой. К таким выводам пришло издание The Popular Mechanics.

При этом эксперты раскритиковали параметры якобы не существующего беспилотника.

"Посейдон" не представляет большой опасности для побережий материковой части США, поскольку в случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеивается на континентальном шельфе", — цитирует экспертов "Федеральное агентство новостей".

При этом была поставлена под сомнение скорость подводного беспилотника — 200 км/ч.

Беспилотники "Посейдон", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по "Посейдону" включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

19 января отмечалось, что США и их союзники не смогут противостоять этим "суперторпедам с ядерными боеголовками".