В России создан энергоблок для космической ядерной энергоустановки - центр им. Хруничева

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В России создан энергоблок для перспективной космической ядерной электростанции, говорится в тезисах доклада специалиста конструкторского бюро "Салют" (входит в центр им Хруничева), подготовленного к "Королёвским чтениям".

"К настоящему времени в рамках решения Россией приоритетной задачи создания космической ядерной электростанции (ЯЭС) на базе ядерного реактора (ЯР) мегаваттного класса создан энергоблок и испытан турбомашинный электрогенератор", - говорится в документе.

В тексте также отмечается, что на данный момент "проведена разработка проекта увязки агрегатов в космический комплекс в виде транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на базе электроракетной двигательной установки".

О том, что в России планируется создать ядерную двигательную установку, которая позволит "обеспечивать космические полеты даже на другие планеты", было объявлено в ноябре 2009 года. Позднее стало известно, что ядерная энергодвигательная установка для перспективного транспортно-энергетического модуля будет создана центром имени Келдыша в 2015 году.

В 2015 году ряд СМИ сообщал о прекращении работ по данному направлению, однако в госкорпорации "Роскосмос" опровергли данную информацию. По первоначальным планам первый полет модуля с ядерной энергоустановкой должен был быть осуществлен в 2018 году. В 2016 году глава ЦНИИмаша (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) Олег Горшков сообщил, что летный прототип модуля будет готов к 2022-2023 году.

Сообщалось также, что на разработку энергоустановки и модуля понадобится, по меньшей мере, 17 млрд рублей.

По мнению экспертов, создание ядерных энергодвигательных установок является необходимым условием решения перспективных задач в ближнем и дальнем космосе, развития космонавтики 21-го века.

Ядерная энергетика уже использовалась в космосе: в период с 1970 по 1988 годы в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 годы разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.