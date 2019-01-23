Российские экспортеры оружия объявили 2019-й "годом Африки"

Карта со странами Африки, которые покупают российское оружие.

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские предприятия, входящие в систему военно-технического сотрудничества, запланировали на 2019 год важные проекты со странами Африки, заявили в "Рособоронэкспорте".

Компания в своем пресс-релизе назвала наступивший год "годом Африки", но подробности проектов не приводятся.

С 22 по 24 января "Рособоронэкспорт" принимает участие в международной выставке по безопасности и обороне Shield Africa 2019, которая проходит в Кот-д’Ивуаре.

Компания запланировала на мероприятии обширную деловую программу. Также она представит широкий спектр вооружений и военной техники для проведения контртеррористических и полицейских спецопераций.

В "Рособоронэкспорте" считают, что сильнее всего заказчиков из африканских стран заинтересуют бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, боевые машины пехоты, бронеавтомобили семейства "Тигр", а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М и военно-транспортные вертолеты типа Ми-17.

Для охраны границ и особо важных объектов Россия готова представить большой спектр средств наблюдения и контроля, в том числе беспилотные летательные аппараты и радиолокационные станции.

"Мы хорошо понимаем потребности наших партнеров и друзей и высоко ценим их стремление сделать Африку безопасной территорией. Уверен, продукция российского производства, прошедшая проверку в реальных боевых условиях, на сто процентов соответствует этим целям", — приводит пресс-служба слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.