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23.01.2019
РИА Новости

В ЦВО в 2019 году поступит более 700 единиц техники

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Учения подразделений радиоэлектронной борьбы ЦВО в Свердловской области
Учения подразделений радиоэлектронной борьбы ЦВО в Свердловской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Более 700 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступит в Центральный военный округ России (ЦВО) по гособоронзаказу в 2019 году, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе селекторного совещания под руководством первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

"В 2019 году на вооружение ЦВО запланирована поставка 702 единиц современных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры. Получение новой техники позволит увеличить боевой потенциал округа на 5,5%", - приводятся в сообщении ЦВО слова Лапина.

В частности, на вооружение ЦВО запланирована поставка реактивных систем залпового огня, зенитных ракетных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных станций, автомобильной техники. Кроме того, авиацию ЦВО пополнят 25 новых модернизированных самолетов и вертолетов, уточнил командующий.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база "Кант" в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

22.01.2019
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