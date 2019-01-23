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23.01.2019
РИА Новости

Эксперт рассказал, когда появится новая система контроля над вооружениями

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Пуск ракеты на военной базе ВВС США
Пуск ракеты на военной базе ВВС США.
Источник изображения: © AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сложившаяся во второй половине ХХ века система над вооружениями сейчас разрушается, на смену ей через 10-20 лет может прийти новая система, которая будет учитывать новые виды вооружений, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Сложившийся десятилетиями режим контроля над вооружениями разрушается у нас на глазах. Разрушается все, что делалось в 1980-е годы, все, что делалось при (Михаиле) Горбачеве и в последующие годы. Я думаю, что это, наверное, уже прошлое. И мы вступаем в эпоху совершенствования вооружений. Наверное, через какое-то время, может быть, 10, может быть, 20 лет, будет вторая жизнь нового уже режима контроля над вооружениями, но уже другими", - заявил он на пресс-конференции "Российско-американские отношения: прогнозы на 2019 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

Эпоха новых вооружений

По оценке эксперта, сейчас мир вступает в эпоху совершенствования и создания новых видов оружия, а в такие периоды странам "не до контроля над вооружениями".

"Мир, а с ним и Россия, и США, вступает в новую эпоху совершенствования и создания новых видов вооружения, в эпоху появления высокоточного оружия, кибероружия… в эпоху появления космического оружия и освоения космоса в этом плане", - отметил политолог, добавив, что в последние десятилетия также резко возросла роль информационной безопасности.

Все эти новшества будут учитываться в будущем режиме контроля над вооружениями. Основным же видом оружия, который перейдет по наследству из ХХ века, будет ядерное оружие, считает Гарбузов.

Кризис для сознания

Эксперт напомнил, что исторически созданию современной системы контроля над вооружениями предшествовала холодная война и Карибский кризис. Именно эти события заставили руководство США и Советского Союза осознать необходимость формирования режима контроля.

"Мне не хочется верить, что для этого нужен еще один Карибский кризис или еще что-то в этом роде, чтобы державы осознали, что контроль над вооружениями нужен. Не хочется в это верить, но если смотреть в прошлое, к контролю над вооружениями шли через такие кризисы", - заявил он.

22.01.2019
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Страны
Канада
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
ИТ
Кибероружие
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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