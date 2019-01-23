Почему наследие Маршала СССР Николая Огаркова приобретает новое значение

23 января исполняется 25-я годовщина со дня смерти Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова (17[30].10.1917 - 23.01.1994) - выдающегося военачальника и замечательного человека. Уже четверть века, как Николая Васильевича нет с нами, но поразительное дело: чем дальше в прошлое отходит время его земной жизни и свершений, тем величавее вырисовывается личность Огаркова, авторитет которого давно признали и на Западе. Соответственно, большую значимость приобретает его теоретическое и практическое наследие.

В блистательной плеяде отечественных военачальников Николай Васильевич Огарков занимает особое место: он во многом - "белая ворона". Огарков стал первым военным инженером, которому удалось возглавить основной орган оперативного управления Вооруженными Силами - Генеральный штаб. Не секрет, что его традиционно возглавляли те, кто имел высшее общевойсковое образование.

Огарков прошел Великую Отечественную войну "от звонка до звонка". И при этом получил лишь одну государственную награду - орден Отечественной войны II степени, и то, уже в октябре 1944 года. А ведь военный инженер Огарков не отсиживался в тылу, он всегда был на передовой. На его долю выпали и катастрофа Западного фронта летом 1941 года, и ожесточенные бои в Карелии в 1942 - 1944 годах, и кровопролитные сражения в Венгрии и Австрии зимой-весной 1945 года. Будучи одним из "чернорабочих войны", коими прослыли военные инженеры, он прошел ее огненное горнило практически невредимым, получив однако же тяжелое ранение "под занавес", всего за месяц до окончания военных действий.

Судьба хранила Огаркова и в послевоенные годы масштабных сокращений Вооруженных Сил, принявших при Н.С. Хрущеве форму откровенного погрома армии и флота. Он не только уцелел, но именно в этот период получил первое высшее офицерское звание и вошел в командно-штабную элиту оперативного и стратегического звеньев управления.

В теории и практике отечественного военного строительства и военного искусства Николай Васильевич Огарков справедливо занимает место отца современной революции в военном деле. Сбалансированное развитие сил ядерного сдерживания и сил общего назначения в сочетании с освоением межвидовых форм применения группировок войск и сил и автоматизацией процессов управления ими - суть основные положения того, что на Западе получило название "доктрины Огаркова".

Возглавив в 1977 году Генштаб Вооруженных Сил СССР, Маршал Советского Союза Н.В. Огарков сплотил вокруг себя команду единомышленников в лице своих заместителей и начальников управлений - генералов армии С.Ф. Ахромеева, В.И. Варенникова, П.И. Ивашутина, маршала войск связи А.И. Белова, генерал-полковников В.Я. Аболинса, Б.Е. Бызова, адмирала Н.Н. Амелько и других. Именно подобранные им кадры военачальников осуществили подлинно революционное реформирование Вооруженных Сил СССР, позволившее уже в начале 1980-х годов сделать Советскую Армию реально самой боеспособной в мире. На каждом из четырех стратегических направлений были сформированы и сведенны под единое командование самодостаточные межвидовые группировки войск и сил. Их основу составляли высокомобильные соединения и части постоянной готовности. Они были способны осуществлять стратегическую наступательную операцию на всю глубину соответствующего театра военных действий как с применением ядерного оружия, так и без оного, с использованием высокоточных неядерных систем вооружения.

Командой Огаркова были созданы предпосылки для перевода Вооруженных Сил - а в дальнейшем и оборонно-промышленного комплекса - с экстенсивного пути развития на интенсивный. Увы, в силу обстоятельств, не зависящих от Николая Васильевича и его сподвижников, этому тогда не суждено было случиться.

С деятельностью Н.В. Огаркова в качестве первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1968 - 1974 годах, заместителя Министра обороны - председателя Государственной технической комиссии СССР в 1974 - 1977 годах, а затем и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1977 - 1984 годах непосредственно связаны создание и принятие на вооружение целого ряда перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, модернизированные и модифицированные варианты которых до настоящего времени составляют основу обороноспособности нашей страны. Это и подвижные грунтовые ракетные комплексы, и ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы с авиационными крылатыми и баллистическими ракетами, и системы стратегической и нестратегической противоракетной обороны, и авиационные комплексы фронтовой авиации и дальнего перехвата, и многоканальные мобильные зенитные ракетные системы и комплексы, и оперативно-тактические ракетные комплексы с баллистическими и крылатыми ракетами, и дальнобойные системы реактивной и ствольной артиллерии, и корректируемые авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, и комплексы управляемого вооружения основных танков, а также системы автоматизированного управления войсками и силами.

Практика ежегодных оперативно стратегических учений с войсками и силами межвидовых коалиционных группировок на стратегических направлениях в бытность Н.В. Огаркова начальником Генштаба подняли управляемость и боеготовность всех Вооруженных Сил до высочайшего уровня, не наблюдавшегося ни до, ни после эпохи Огаркова, сопоставимого разве что с современным состоянием Вооруженных Сил Российской Федерации.

Имея за плечами четыре года Великой Отечественной войны и опыт участия в чехословацких событиях 1968 года - менее чем через полгода после вступления в должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, - Николай Васильевич Огарков был категорическим противником применения военной силы там, где требовалось политическое разрешение кризисных ситуаций - будь то ввод советских войск в Афганистан в 1979 году или введение военного положения в Польше в 1981 году.

Реально оценивая возможности Советского Союза и его Вооруженных Сил, он крайне осторожно подходил к использованию советских воинских контингентов за пределами страны, как это было с размещением группировки сил и средств противовоздушной обороны на территории Сирии в 1983 - 1984 годах. При этом Николай Васильевич не боялся брать ответственность за неоднозначные решения руководителей и подчиненных, как в случае с тем же Афганистаном или сбитым южнокорейским авиалайнером. В последнем случае он создал прецедент публичности в деятельности высшего военного руководителя, выступив 9 сентября 1983 года на пресс-конференции и изложив официальную позицию советского руководства.

Как человека, Николая Васильевича, по воспоминаниям современников и сослуживцев, отличали высокая культура, скромность и порядочность, умение слушать и слышать собеседника. Как солдата, его выделяли принципиальность, непреклонная воля и глубокая убежденность в успехе, которыми он заражал подчиненных.

Актуализация теоретического и практического наследия Маршала Советского Союза Н.В. Огаркова на современном этапе развития Вооруженных Сил сподвигла Центр анализа стратегий и технологий к организации серии научно-практических конференций под общим названием "Огарковские чтения", первая из который прошла 30 октября 2018 года в Москве. Участники конференции обсудили развитие военных технологий и их влияние на формы и способы ведение военных действий. Особое внимание было уделено вопросам развития оборонной промышленности и ее роли в укреплении суверенитета страны. В мероприятии приняли участие известные деятели вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Сотрудники Центра анализа стратегий и технологий полагают, что в дальнейшем "Огарковские чтения" станут доброй традицией, сохраняющей память о выдающемся русском военном мыслителе второй половины XX века.

Максим Шеповаленко (заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий)