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23.01.2019
Красная звезда

Вооружение инновационного характера

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Доклад об особенностях новых образцов стрелкового оружия
Доклад об особенностях новых образцов стрелкового оружия.
Источник изображения: Пресс-служба МО РФ

«Тульский куст» оборонно-промышленных предприятий в целом успешно выполняет гособоронзаказ

В ходе рабочей поездки в Тулу военная делегация во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко посетила ведущие оборонные предприятия Тульского региона — АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» и АО «Научно-производственное объединение «Сплав».


Продукт национальной гордости

Отправной точкой визита стало структурное подразделение АО «КБП имени академика А.Г. Шипунова» – АО «Щегловский вал», которое в России уже давно считается стабильно развивающимся перспективным предприятием. Оно изначально ориентировано исключительно на продукцию военного назначения разработки КБП. Здесь ведётся серийное производство комплексов противовоздушной обороны, радиолокационных станций, электронно-оптических прицелов, боевых отделений легкобронированной техники.

Итог этого труда хорошо известен на мировом рынке вооружения. Техника, разработанная в КБП и собранная в цехах «Щегловского вала», многократно доказала свою эффективность, в том числе в условиях боевого применения. На неё имеется постоянный спрос, что сильно раздражает североамериканских конкурентов, и они, не имея возможности победить в конкурентной борьбе, под всевозможными предлогами вводят против российских оружейников различные санкции.

Минобороны не менее внимательно относится к продукции, выпускаемой предприятием в рамках выполнения гособоронзаказа. Прибывшую делегацию встретил заместитель генерального директора АО «Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП имени академика А.Г. Шипунова» Дмитрий Коноплев. В ходе визита делегация ознакомилась с производственными цехами, где ведётся сборка современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В частности, прошло посещение цеха сборки тяжёлых машин, где собирается ЗРПК «Панцирь-С», а в цехе сборки легкобронированной техники представители Минобороны ознакомились с производственными процессами по выполнению сборки, настройки и испытания таких изделий, как «Бахча», «Бережок», «Берег» для оснащения БМП и БМД и других новейших комплексов. Замминистра также осмотрел семейство противотанковых ракет «Корнет» и «Аркан».

В процессе знакомства с предприятием Алексей Криворучко заслушал доклад руководителя предприятия о ходе выполнения гособоронзаказа, перспективах развития производственных мощностей завода, масштабной реконструкции производственной базы. При этом замминистра обороны весьма внимательно ознакомился с процессами модернизации по ряду образцов ВВСТ, стоящих на вооружении Минобороны, и работами по перспективным изделиям. Главные конструкторы по направлениям ВВСТ доложили о некоторых аспектах по работам, связанным с перспективными разработками, в том числе по новому боевому отделению.

««Панцирь-СА» выходит на этап испытания, а поставка его первого комплекта запланирована на 2019 год»

Затем в цехе сборки тяжёлых машин заместитель главы военного ведомства заслушал доклад по арктическому зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-СА», размещаемому на двухзвенном гусеничном транспортёре типа ДТ-30ПМ высокой проходимости. Он предназначен для ПВО государственных, военных, промышленных и других объектов, а также группировок войск от ударов средств воздушного нападения как со стационарных позиций, так и в ходе автономных рейдовых действий в назначенных позиционных районах.

По заявлениям экспертов, изюминка новой модификации ЗРПК в том, что создаваемый комплекс может передвигаться в условиях низких температур и абсолютного отсутствия дорог. Другой значимый фактор – активно ведутся работы по дальнейшему улучшению тактико-технических характеристик «Панциря» за счёт совершенствования различных его систем, элементов, в том числе и средств поражения.

В ходе визита представители Минобороны немало внимания уделили экспозиции стрелкового и гранатомётного оружия. Безусловно, для большинства военных как экзотика выглядели: 7,62-мм револьвер специальный Стечкина ОЦ-38, 9-мм пистолет-пулемёт ПП-2000, магазинное ружьё 12-го калибра РМБ-93, ручной шестизарядный 40-мм гранатомёт 6Г-30, а вот 9-мм пистолет ГШ-18, 12,7-мм снайперская винтовка ОСВ-96, 40-мм подствольный гранатомёт ГП-30M, 43-мм ручной магазинный гранатомёт ГМ-94, 30-мм автоматический гранатомётный комплекс АГС-30 были удостоены особого внимания.

Конечно же имелись и новинки стрелкового оружия, которые находятся на этапе опытно-конструкторских работ, поэтому информация о них носит пока ещё закрытый характер. Всё, что могли пояснить разработчики: работы выполняются в интересах спецподразделений силовых структур России и более детально о новых изделиях будет рассказано после успешного прохождения всех этапов испытаний, ориентировочно не раньше следующего года.

Заместитель министра обороны рассказал журналистам о первых результатах посещения предприятия. Во время визита был проинспектирован ход работ по серийному выпуску ЗРПК «Панцирь-С», а также боевых отделений «Бережок» и «Бахча-У». Отмечено, что в целом военное ведомство удовлетворено ходом выполняемых работ. Конечно, порой возникают определённые проблемные вопросы, но они быстро и успешно решаются без ущерба общему делу. В целом продукция предприятия достойна похвалы и соответствует самым строгим мировым стандартам.

На сегодняшний день комплекс «Панцирь-С» считается одним из лучших в своём классе. Сирийская кампания и длительный опыт эксплуатации в реальных боевых условиях позволили тульским конструкторам его усовершенствовать, в результате чего значительно расширены границы обнаружения и поражения малоразмерных и малоскоростных целей. В соответствии с принятыми в Минобороны решениями модернизация коснётся всех выпускаемых ЗРПК «Панцирь-С», в том числе тех, которые уже изготавливаются в рамках ранее заключённых контрактов. Реализуется выполнение программы по созданию новой модификации ЗРПК.

"Машина находится в цеху, на днях она выходит на испытания. Первый комплект «Панциря» для Арктики мы получим в этом году, – заявил Алексей Криворучко. – В 2019 году ожидается поставка опытной партии БМП-3 с перспективным боевым модулем «Эпоха» и модернизированных БМП-2 с новым боевым модулем «Бережок». Также планируем заключить долгосрочный контракт на серийную поставку более 150 новых БМП-3".

В ходе рабочего визита прошла торжественная церемония награждения государственными наградами работников АО «КБП имени академика А.Г. Шипунова» за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, за отличия при введении в эксплуатацию современных образцов ВВСТ. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко вручил более двадцати специалистам предприятия медали «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников». Он поздравил награждённых и в целом весь коллектив тружеников с высокой оценкой деятельности и пожелал дальнейших успехов в работе на благо укрепления обороноспособности страны.

В рамках программы визита под председательством замглавы военного ведомства прошло совещание, на котором обсуждался ряд вопросов, связанных с перспективами взаимодействия военного ведомства и коопераций предприятий оборонки по реализации ряда проектов в рамках выполнения Государственной программы вооружения до 2027 года.


Сплав огневой мощи

В рамках посещения предприятий ОПК Тульской области замминистра обороны Алексей Криворучко посетил НПО «Сплав», где ознакомился с производственной линией одного из крупнейших в мире разработчиков и производителей реактивных систем залпового огня и реактивных снарядов к ним.

Прежде всего необходимо отметить, что холдинг АО «НПО «Сплав» находится, так скажем, на этапе выхода из непростого положения. Дело в том, что его дочернее предприятие – управляющая компания ПАО «Мотовилихинские заводы» в прошлом году была признана банкротом с общей суммой требований 17,7 млрд рублей. В рамках процедур финансового оздоровления и реструктуризации на базе предприятия была сформирована группа предприятий «Мотовилихинские заводы», под управлением которой находится военное производство. Де-факто на неё была возложена обязанность реанимировать выпуск продукции военного назначения, освоить производство модернизированных и новых образцов ВВСТ.

При этом ранее представители военного ведомства заявляли, что, несмотря на имеющиеся трудности, «Мотовилихинские заводы» будут загружены военными заказами до 2027 года. Минобороны с оптимизмом смотрело на развитие ситуации и ожидало итоговых результатов в конце года, которые оказались положительными.

"Помимо выполнения обязательств текущего года, состоялась отгрузка первой партии модернизированных боевых машин по проблемному контракту пятилетней давности. В первом квартале 2019 года работы будут завершены и техника поступит в войска", – заявил директор группы предприятий «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

По направлению ствольной артиллерии «Мотовилихинские заводы» в полном объёме выполнили работы по контрактам на изготовление, капитальный ремонт и модернизацию.

Так что первые положительные результаты получены, а значит, надо развивать успех. Необходимый потенциал для этого имеется, тем более что Минобороны заинтересовано в серийных поставках новых изделий, разработанных в холдинге.

Алексей Криворучко рассказал журналистам, что выполненные работы «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» позволили значительно расширить боевые возможности реактивной артиллерии в калибрах 122 и 300 мм.

"В рамах этих ОКР были модернизированы боевые машины РСЗО «Град» и «Смерч» в части автоматизации процессов наведения и управления стрельбой, – отметил он. – Увеличена точность, дальность стрельбы и могущество реактивных снарядов."

В настоящее время предприятие в интересах Минобороны выполняет опытно-конструкторские работы, направленные на расширение номенклатуры применяемых боеприпасов, дальнейшее увеличение дальности и точности стрельбы в калибре 300 мм, а также создание боевых машин в интересах инженерных войск и РХБЗ.

"Государственной программой вооружения до 2027 года спланирована закупка различных номенклатур реактивных снарядов в соответствии с потребностью Вооружённых Сил Российской Федерации, – заявил Алексей Криворучко. – Гособоронзаказ выполняется предприятием в установленные сроки и с надлежащим качеством. Объёмы заказов, планируемых в рамках Государственной программы вооружения – 2027, позволяют предприятию стабильно развиваться".

Всё это служит убедительным свидетельством того, что НПО «Сплав» находится в зоне особого государственного внимания, и в частности Минобороны. При этом принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить имеющийся потенциал и развивать конструкторско-производственное направление РСЗО.


Юрий Авдеев

21.01.2019
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